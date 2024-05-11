香港總商會舉行週年大會 陳瑞娟當選新主席

總商會理事會合影 中評社香港5月11日電（記者 盧哲）香港總商會（總商會）5月10日召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。安永會計師事務所大中華區主席辦公室資深顧問及安永香港及澳門區前主管合夥人陳瑞娟當選香港總商會新一屆主席，接替已服務兩屆（合共兩年）、宣布卸任的阮蘇少湄。陳瑞娟表示，香港經濟未如理想，主要是因為受到外圍影響。年內會積極舉辦交流活動，吸引海外投資者。



陳瑞娟表示，榮幸獲選總商會主席，並承諾與會員、商界和政府攜手合作，提升香港的營商環境和國際競爭力。陳瑞娟表示，香港正逐漸重上軌道，但受到外圍市場疲弱及地緣政治逆風的影響，部分本地企業仍然經營困難。然而，隨著全球經濟重心東移，東盟和中東地區成為經濟增長新引擎，為香港企業帶來了新市場和商機。



陳瑞娟說，香港在經濟方面面對很多挑戰。香港經濟復甦比起預期步伐比較慢一些，主要是因為國際環境所影響，利率繼續高企，地緣政治還是很緊張。但她強調，對香港未來發展很有信心，香港國際金融中心的地位、股票市場有正面發展，香港的自由度、人才等因素都極具吸引力。“我們都會繼續推動多一些海外的外訪，會做一些國際商界高峰論壇，會請一些領袖、國際領袖來和我們有多些交流。”



談到北上消費盛行，會否擔心本港零售業競爭力不足時，陳瑞娟說，零售業的會員有反映正面對的挑戰，但她認為，去年3月通關至今才約一年時間，市民還是“想走出去”，屬短暫性的狀態，有研究顯示五一留港消費的本地人增多。陳瑞娟還認為，香港應由“購物天堂”轉成“購物體驗天堂”，不單單提升質量，服務也需更精緻、多元化。