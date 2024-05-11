阮蘇少湄答中評：冀各方一起宣傳香港助力經濟

阮蘇少湄（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月11日電（記者 盧哲）香港總商會（總商會）5月10日召舉行2024年周年會員大會。總商會主席阮蘇少湄、立法會代表林健鋒及總裁楊偉添於會前召開記者招待會。阮蘇少湄在回答中評社記者提問時談到對香港今年經濟形勢及營商環境的預測與展望，阮蘇少湄認為，本港今年發展有正面的因素，也有一些不明朗因素的影響，總商會現時對2024年經濟增長預測是2.9%。她強調，各方都在努力爭取更大的經濟發展動力，也希望各方一起把香港的實際情況宣傳出去，讓外界更瞭解香港。“一起助力把香港經濟做得更好”。



在回答中評社記者關於香港今年經濟形勢及營商環境的提問時，阮蘇少湄表示，去年香港的經濟增長是3.3%，今年第一季度是2.7%，“不太理想，比去年第四季度的4.3%是下跌的”，而特區政府對今年整體的經濟發展的預測是2.5%至3.5%。“總商會認為今年的發展有一些不明朗的因素、尤其是利率的影響。現時比年初時候的預測多了一點不明確的因素，因此總商會2024年今年經濟增長預測是2.9%。”阮蘇少湄表示，對於香港經濟前景，有正面的一方面，也有一些不明朗的因素，但強調也看到各個方面都正在很努力的爭取更大的動力。



阮蘇少湄表示，地緣政局緊張、貿易保護主義、衝突和利率持續高企，影響世界各地的經濟表現，包括香港。港股首季集資額按年下跌3成，全球排名由去年同期排名第5跌至第10。但阮蘇少湄強調，過去幾十年，香港一直都能因時制宜、靈活變通，跨過重重的挑戰，香港不應對自己失去信心。她強調，香港在“一國兩制”下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，擁有公平、開放的營商環境、資金、貨物、數據和人才的自由流動，聯通內地和國際的商業市場和服務、健全的法治及專業服務。她還提到，在23條立法過程中，總商會先後兩度舉辦活動邀請外國商會及跨國企業，由司局長解說，效果正面。



阮蘇少湄認為，香港為開放型經濟體，受到種種不明朗的外圍因素影響，本地消費動力不足，經濟增長在未來一段時間都會繼續受壓，但相信本港經濟仍可穩步復甦。她說，香港當務之急是要鞏固和提升作為國際金融中心的競爭力，必須盡快提振IPO的市場。她認為，香港要擴大金融產品服務，以及發展綠色金融，要轉型從事高端產品及貿易，港口亦要發展高端服務，而非依賴商品進出口。她指出，香港金融市場有一定深度和廣度，並非其他區內城市一朝一夕可取代，但仍須加倍努力，相信香港定可維持作為國際金融中心的地位。“隨著自由行計劃逐步擴大，涵蓋更多內地城市，特區政府在全港18區推出“日夜都繽紛”及大型煙花活動，航空運力逐漸回復至疫前水平。業內人士亦很努力地回應客戶不斷的需要，旅遊業可望穩步邁向復甦。”