林健鋒答中評：冀多方面助力香港中小企

林健鋒（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月11日電（記者 盧哲）香港總商會（總商會）5月10日召舉行2024年周年會員大會。總商會主席阮蘇少湄、立法會代表林健鋒及總裁楊偉添於會前召開記者招待會。林健鋒在回答中評社記者提問時談到香港中小企現時的困境，林健鋒表示，現時香港中小企遇到的困難很多，一定要有政府和銀行等各方面的支持，而撐過這個時間，前景是好的。林健鋒強調，為中小企、為香港營造良好的營商環境是要多方面配合的。



林健鋒表示，自己與總商會時刻關注香港中小企的情況。在經濟邁向復常之際，不少企業在人手及資金周轉方面都面對困難。“我關注到中小企擔心銀行會在當前艱難時期向企業追收貸款，所以積極聯絡金融管理局，希望當局在中小企生死存亡的關鍵時刻予以體量，做出支援。”林健鋒回顧過去一年工作表示，金管局其後向銀行發出指引，並在3月推出就打措施協助中小企獲取銀行融資。



在回答中評社記者關於中小企現時最大困境及需要的支援的提問時，林健鋒表示，現時香港中小企遇到的困難很多，“七十二個行業有不同的困難，做零售的、出口的等等，都有各自不同的困難。包括地緣政治，全球個別國家的需求減緩等等。”林健鋒強調，在這種困難的時候，中小企一定要有政府和銀行的支持。“生意下跌受影響的是很多方面，在這方面總商會出了很多力，包括與金管局及主要的銀行都進行了商討，有很多的中小企的困難，經過我們反映和協調，情況得以緩和。”



林健鋒表示，中小企可以賺錢，對於整體經濟而言是有幫助的。香港中小企未來需要政府和銀行的繼續支持。例如政府有很多不同方面的基金，可以考慮加大力度給相關企業申請，銀行方面也一定要給予支持。“許多中小企熬了三年四年，熬到現在，如果不能再繼續撐下去是非常可惜的。香港未來的發展是靠這幫人。”林健鋒以租用店鋪的零售餐飲業舉例，“沒有三四個月是做不到生意的。這三個月租金、裝修、入貨，員工工資，員工訓練，這幾個月怎麼撐過去？就需要各方面的支持。撐過這個時間，前景是好的。”