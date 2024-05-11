兩岸媒體走進兩岸科創中心　感受融合發展

兩岸科創中心（中評社 蔣婷攝） 中評社北京5月11日電（助理記者 蔣婷）國台辦新聞局、北京市台辦和北京經開區管委會5月10日共同舉辦兩岸媒體記者“感受科技創新 助力融合發展”聯合採訪活動，邀請在京兩岸媒體記者近20人參加，走進兩岸科技創新中心、北京經開區科技企業等參觀和採訪，實地感受兩岸科技創新成果和北京科技創新發展新動能。



活動結合兩岸媒體記者關注的熱點和北京科技創新、高質量發展等重點話題，組織記者探訪全國首家兩岸科技創新中心，參觀“科技創新 融合發展”主題展覽。展覽以“橋”為鏈，分別通過“科技橋”“創新橋”“合作橋”“產業橋”四個篇章，深入闡述了兩岸產業合作優勢、基礎條件、支持政策，共吸引京台30餘家科技企業參展，產業領域涉及新一代信息技術、生物技術與大健康、高端汽車和新能源智能汽車、機器人和裝備製造四大板塊，集中展示了兩岸科技產業發展動態和企業創新成果。



在北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心，兩岸媒體記者們深入瞭解“聰明的車、智慧的路、實時的雲、可靠的網、精確的圖”五大體系的建設圖景，試乘智能網聯汽車，實地體驗了北京亦莊的無人駕駛。隨後，大家走進集產品研發、生產、配送、銷售、服務於一體的寶健營運總部，詳細瞭解其多元化的產品與服務。在優必選人形機器人總部，記者們直觀瞭解了大陸首個商業化雙足真人尺寸人形機器人Walker的迭代升級之路，感受到了智能服務機器人解決方案的研發、設計、智能生產和商業化應用場景。在京東健康體檢中心，京智康智能初篩機器人吸引了大家的目光，“2分鐘”預檢將中醫診療與AI科技完美融合，打造了智慧醫療新場景。同時，京東健康體檢中心體檢與就診一站式便捷服務也贏得了大家的一致贊嘆。



參觀結束後，經開區營商合作局負責人，兩岸科創中心發起單位代表、台灣電電公會大陸副首席代表、英業達北京公司總經理邱全成以及中心合作台企代表北京瑞愛鑫生醫科技有限公司總經理陳建勛等分別接受了兩岸媒體記者們的採訪。



經開區營商合作局負責人表示“北京經濟技術開發區是“三城”科技成果轉化承載區、高精尖製造業主陣地，具有完善的配套政策和優質的發展環境，我們將依托兩岸科技創新中心，進一步發揮兩岸科技、人才和產業資源優勢，加強政策宣貫，支持台商台企落區發展。”



“非常榮幸能夠深入這麼多高科技企業參觀學習，既讓我們親身感受了經開區科技發展成果與濃厚的創新底蘊，也幫助我們通過兩岸科技創新中心，進一步瞭解和對接兩岸先進的產業資源和政策資源，為台資企業扎根北京、向上向優發展拓展了更多的可能。”兩岸科技創新中心合作台企代表表示。



採訪活動結束後，國台辦新聞局局長陳斌華，北京市台辦主任霍光峰、副主任張磊，北京經開區管委會主任孔磊、開發區工委副書記石威，亦莊控股總經理楊文良等領導與兩岸媒體記者座談交流，鼓勵大家通過所見所聞宣傳報導北京國際科技創新中心建設的新進展和首都高質量發展的新成效，共同講好“北京故事”，講好“兩岸融合發展故事”。

