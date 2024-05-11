陳建勛：兩岸科創中心對於台商有巨大吸引力

陳建勛（中評社 蔣婷攝） 中評社北京5月11日電（助理記者 蔣婷）國台辦新聞局、北京市台辦和北京經開區管委會5月10日共同舉辦兩岸媒體記者“感受科技創新 助力融合發展”聯合採訪活動。期間，北京瑞愛鑫生醫科技有限公司總經理陳建勛接受兩岸媒體記者採訪時表示，北京在科創發面有著研發優勢、人才優勢和政策優勢，兩岸科創中心對於台商有巨大吸引力。



陳建勛提到，瑞愛鑫生醫科技有限公司2023年才來到北京入駐“兩岸科技創新中心”，成立子公司。當提到為什麼選擇北京，他表示，作為台灣新竹的科創公司，也考慮過在澳門、深圳等地方成立子公司，但經過三個月的評估之後還是選擇了北京。深圳雖然也是科技產業比較發達的城市，但是在高端產業的創新研發方面，北京一直是“領頭羊”的角色。



陳建勛還提及，比起其他城市，北京另一個巨大優勢就是其人才資源。北京匯聚了各大高校人才，因此在企業需要招聘人才的時候，北京豐富的人才資源完全可以滿足企業需求。這也是“兩岸科創中心”成立對於台商的巨大吸引力所在。



陳建勛表示，亦莊作為北京經濟技術開發區是科技創新企業聚集地，有非常多的投資合作機會和相應的配套政策實施，企業發展環境非常好。“在2023年公司初創的時候，有很多需要辦理的手續，而亦莊新興經濟技術開發區在政務辦理方面非常便捷高效，企業事務辦理順暢無阻，最終很順利就使公司落地在北京亦莊。”



陳建勛表示，從內需市場的角度來看，當一個醫療器械能夠得到北京認證的時候，基本上在整個大陸各省都能得到承認。因此在北京成立子公司對企業形象的樹立也有好處。

