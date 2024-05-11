台商：放心在北海幹事業，不斷加大投資

調研組一行在北海市鮪豐水產有限公司實地走訪（北海市台辦供圖） 中評社北京5月11日電／據中國台灣網報導，“我一直非常感謝北海市政府，為我們鮪豐公司在這裡生根發展做了大量工作，所以我很放心在北海幹事業，不斷加大投資。”台資企業廣西北海市鮪豐水產有限公司董事長、北海市台灣同胞投資企業協會會長黃一成說。



5月9日，北海市政協主席毛艶瓊，北海市委常委、副市長龍起雲一行到北海市鮪豐水產有限公司實地調研，瞭解企業魚苗培育、生產經營和光伏發電等情況，協調推進增資擴產項目新鮪豐生態農業科技有限公司用地等問題。



黃一成向調研組一行詳細介紹了企業生產經營情況，表示今後將主動發揮龍頭企業的示範帶動作用，為周邊養殖戶提供優質魚苗和養殖技術指導，助推周邊鄉鎮漁業養殖高標準化、科技化。“企業還是要扎扎實實做事，目前公司的養殖基地和漁光互補項目基本步入正軌，下一步會重點推動研學基地和休閑旅遊等二產、三產的建設。”黃一成說。



調研組一行表示，北海市各級各部門有想幹事、能幹事、幹成事的決心，將不斷優化營商環境，落實落細台企台胞的同等待遇，為廣大台胞台商在北海發展提供更優質的環境，持續護航企業發展。（中國台灣網、北海市台辦聯合報導）