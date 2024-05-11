香港記協反中亂港　市民抗議斥無公信力

圖：“保衛香港運動”昨日到記協灣仔辦公室樓下抗議，譴責記協借“工會”之名反中亂港。 中評社北京5月11日電／據大公報報導，香港記者協會被指長期搞政治多於為業界謀福利，聲名狼借，會員人數日益減少。有市民團體昨日到記協灣仔辦公室樓下抗議，譴責記協長期打著“新聞自由”反中亂港，不單沒有擔當業界與政府溝通責任，反之更與政府對立挑起矛盾，不利從業員工作。有政界人士認為，記協近年披上“專業工會”的保護衣，行反政府之事，過於政治化，公信力蕩然無存。



市民團體“保衛香港運動”昨日下午前往香港記者協會灣仔辦公場所樓下抗議，譴責“記協”借“工會”之名行反中亂港、妨礙執法和斂財自肥之實。團體批評，記協是政治組織而非“工會”，並強調香港穩定不容許有這些劣行存在，要求特區政府加強對記協劣行的關注和監督規管。



“保衛香港運動”主席傅振中一行十人高呼“記協政治先行 罔顧同業權益”、“反中亂港兼逃稅 記協執埋最乾脆”、“新聞自由係口號 美式商標盡展露”等口號，抗議“記協”長期高叫“新聞自由”口號，不單沒有擔當業界與部門溝通責任，反之更與部門抗爭對立挑起矛盾，不利從業員工作。



傅振中回顧記協的斑斑劣跡，直言記協伺機反中亂港的意圖不滅。自2019年開始，借發表所謂“言論自由年報”，不斷抹黑特區政府。記協近年披上“專業”工會“保護衣”，行反政府之事，嚴重危害傳媒生態，破壞記者專業形象。



劣跡斑斑 妨礙警員抗黑暴



傅振中指出，記協聲稱是業界“工會”行事卻偏其道而為。“記協”捍衛同業持雙標，當有亂港媒體人員被警方檢控，記協就用“新聞自由”護航；但當愛國媒體記者被暴徒、亂港分子攻擊，記協就指稱事件與新聞自由無關，“雙標”明顯令業界失望。他質疑這個是政治組織並不是“工會”，香港穩定不容許有這些劣行存在，要求增強關注和監督規管。

