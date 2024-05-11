多個團體抗議美政客插手香港事務

圖：民建聯成員昨日到美國駐港總領事館外，譴責美國政客干預香港特區司法。 中評社北京5月11日電／據大公報報導，近期美國政客接連試圖干預香港司法個案，包括美駐港總領事梅儒瑞於美戰略與國際研究中心（CSIS）線上研討會妄議香港特區在維護國家安全的立法工作，公然為黎智英等反中亂港分子撐腰；美國國務院發言人、美參議院外交關係委員會成員等政客惡意中傷香港上訴庭頒令禁制“港獨”歌曲案件。民建聯等多個團體昨日（10日）前往美領館門口抗議，強烈譴責美方粗暴干預香港司法，插手香港事務和中國內政。



社會各界認同要維護國歌尊嚴



民建聯副主席陳勇指出，香港十分重視及歡迎與世界各國人士在不同領域的交流來往。但他堅決反對反華機構和政客假借學術研討為名，行干預抹黑之實，大肆污蔑抹黑香港政治民主、司法公正和人權自由狀況，作出不客觀、不公正的評論，企圖干預香港事務。



民建聯副主席周浩鼎表示，被香港上訴庭禁制的“港獨”歌曲，經常被用作煽動危害國安行為和“港獨”活動，更多次被失實表述為香港特區的“國歌”，對國歌《義勇軍進行曲》造成侮辱，對國家和香港特區造成嚴重損害。他重申，香港社會各界均歡迎及支持上訴庭的禁制令，認為是維護國家安全及國歌尊嚴的正當之舉。



民建聯副主席陳學鋒敦促美國政客認清現實，香港落實香港國安法和維護國家安全條例後，居民依法享有的各項權利和自由已在更加安全的環境下得到全面充分的保障。香港各界會堅定支持執法機關及司法機關，繼續依法防範、制止、懲治及審判危害國家安全的行為和活動，他奉勸美方立即停止以任何借口干預香港事務和中國內政。



民建聯立法會議員林琳譴責美西方政客無底線插手香港事務和中國內政行為。她又說，梅儒瑞以至美國政府長期詆毀香港事務，包括對香港國安法以及《維護國家安全條例》長期抹黑，此等言論反映美方對香港的批評毫無事實根據，無視各國均有維護國家安全法律的事實。



民間團體“保衛香港運動”昨到美領事館門前請願，譴責美國駐港澳總領事梅儒瑞為黎智英等反中亂港分子撐腰，惡意詆毀香港國安法，並警告美西方停止插手香港事務。

