加沙地帶停火談判破裂　以堅持進攻拉法計劃

5月7日，在加沙地帶南部城市拉法，人們查看以軍轟炸後的廢墟。新華社發 中評社北京5月11日電／據新華社報導，以色列政府一名高級官員9日說，在埃及首都開羅舉行的加沙地帶停火談判破裂，以軍將按計劃在加沙地帶南部城市拉法開展軍事行動。同一天，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）說，以方拒絕了斡旋方提議，接下來局勢能否緩和取決於以方行動。



美國政府在國內外輿論壓力下，宣布暫緩向以色列輸送一批重型炸彈，作為對以軍威脅進攻拉法的告誡，但仍在推進大批輸以軍援。



談崩了



據路透社報導，一名以色列高級官員9日深夜說，以色列與哈馬斯之間最新一輪非直接停火協議談判已結束，以軍將按計劃繼續在拉法和加沙地帶其他地區的軍事行動。這名官員說，以方就哈馬斯對釋放被扣押人員的提案向斡旋方表達了“保留意見”。



哈馬斯6日宣布同意埃及、卡塔爾等斡旋方提出的加沙地帶停火提議。哈馬斯方面說，提議內容包括以軍撤離加沙、讓躲避這輪衝突的巴勒斯坦難民重返家園、雙方交換被扣押人員等，以實現“永久停火”為最終目標。以方當時說，雖然提議內容“與以方核心要求相距甚遠”，但仍派代表參加談判。



新一輪停火談判7日起在開羅舉行，以色列和哈馬斯拒絕面對面談判，由斡旋方代表居中傳話。



法新社10日報導，哈馬斯向巴勒斯坦其他組織通報說，參加停火談判的哈馬斯代表已離開開羅，前往卡塔爾首都多哈。以色列“拒絕了斡旋方提議，就幾項重要核心問題提出反對意見”。“鑒於此，局勢主動權現在完全在占領方（指以色列）手中。”



哈馬斯的阿克薩電視台在社交媒體上發文說，除了已表明接受的停火提議條件之外，哈馬斯不會再做妥協。

