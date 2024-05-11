中歐班列（義烏—馬德里）十周年紀念號發車

5月8日，在西班牙馬德里，嘉賓們參加中歐班列（義烏—馬德里）開行十周年紀念號班列發車儀式。新華社發 中評社北京5月11日電／據新華社報導，中歐班列（義烏—馬德里）開行十周年紀念號班列8日從西班牙首都馬德里的阿布羅尼加爾車站鳴笛發車。



據中歐班列（義烏—馬德里）運營方介紹，這趟列車滿載70個標準集裝箱的汽車配件、紅酒等貨物，將途經法國、哈薩克斯坦等國，預計於今年5月底抵達浙江義烏，總行程達13052公里。



在發車儀式上，浙江省委書記易煉紅致辭說，十年來，中歐班列（義烏—馬德里）馳騁亞歐、貨通世界、互惠兩地、聯通民心，助力開創中西國際運輸新格局，跑出中西互聯互通的“加速度”。他說，將以中歐班列（義烏—馬德里）開行十周年為契機，深化務實合作，推動浙江和西班牙合作交流再上新台階。



中國駐西班牙大使姚敬在致辭中說，中歐班列（義烏—馬德里）的運營擴大了中西雙邊貿易規模，特別是回程班列為西班牙特色商品輸華開辟了一條新通道。中西兩國經濟互補性強，現階段優先發展的重點產業契合度高，經貿合作穩步發展。雙方都願意進一步深化經貿領域務實合作。



西班牙經濟、貿易和企業部國際貿易與投資總司司長阿莉西亞·巴雷拉在發車儀式上說，2023年西班牙通過中歐班列（義烏—馬德里）出口貨物總額3900萬歐元，進口貨物總額4800萬歐元。她說，這趟列車不僅僅用鐵路將兩個國家、兩個地區連在一起，也是中西合作和友誼的象徵。



馬德里市議長博爾哈·凡胡爾說，除兩國間的貿易往來外，馬德里乃至西班牙民眾近年來對中國文化也越來越感興趣。中歐班列（義烏—馬德里）連接的不僅是商貿，還有民心。



據瞭解，首趟中歐班列（義烏—馬德里）於2014年11月18日從義烏發出。