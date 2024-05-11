林海雪原育“血狼”：第78集團軍某旅記事

在“國際軍事比賽－2024”“薩彥嶺行軍”雪地作戰行軍比賽結束後，中國男女兩支參賽隊在終點合影留念（4月8日攝）。新華社發 中評社北京5月11日電／據新華社報導，4月，俄羅斯某訓練中心，白雪皚皚，寒風凜凜。



“國際軍事比賽－2024”“薩彥嶺行軍”雪地作戰行軍比賽賽場上，中國參賽隊員人均負重30多公斤，歷時2天1夜，完成12項課目，在與多國參賽隊競技中，男女兩隊均取得優異成績。其中，男兵隊獲男兵組總分第二；女兵隊首次參賽，獲女兵組9項第一、總分第一。



20餘名中國參賽隊員，來自陸軍第78集團軍被譽為“血狼”的某旅，他們在異國林海雪原展示了中國軍人的颯爽英姿。



賽場是訓練場的延伸



一組數字可透視他們備賽訓練強度：每天訓練超12小時，人均磨損止滑帶6副、繩索8條、雪具2副，人均雪地累計爬升高度相當於16次登頂珠峰……



“增加訓練強度，保證訓練時長，是提高成績的基礎！”在國內外大項比武中多次摘金奪銀的該旅越野滑雪高手鄒德幫說。



每天杠鈴深蹲，通過加強腿部肌肉力量訓練，提升雪板操控能力；反復練習雪地技術動作，強化滑雪技術；通過林海雪原爬升行軍，增強耐力……鄒德幫分享自身經驗，幫助戰友提高訓練成績。



苦練更要巧訓。“繩索滑降”課目不僅需要良好體能，更考驗隊員的繩結技術、團隊協作。針對比賽課目特點，該旅抽調優秀教練員攻關。



“我們針對女兵身材特點，靈活調整下滑方式，由原來的‘坐滑’調整為‘側滑’，把女兵放繩速度提高了一倍。”教練員楊波說。

