網評：美國沒有資格談言論自由

中評社北京5月11日電／網評：請梅儒瑞照照鏡子，美國沒有資格談言論自由



來源：大公報 作者：卓銘



美國駐港總領事梅儒瑞日前出席一個美國智庫線上研討會時，稱美方密切關注黎智英案、“47人初選案”的裁決，又提到律政司就《願榮光》歌曲禁制令案上訴得直，認為高等法院裁決，引發外界擔憂香港的網上言論自由云云。梅儒瑞此說不但是以學術研討為名，行干預抹黑之實，更是居高臨下把自己當做“教師爺”。即使梅儒瑞過去打“親民牌”打得再好，現在企圖橫加插手香港法治的惡劣行徑都只會令其名聲在港人心目中“一鋪清袋”，昨日便有多個組織和政黨到美國駐港澳總領事館外抗議，批評梅儒瑞做小丑戲損害中美關係。



這已不是梅儒瑞第一次攻擊國安法和拿黎智英案做文章，兩個月前，梅儒瑞就曾說釋放黎智英等“政治犯”更有利於改善香港形象，而其日前聲稱特區政府懸紅通緝海外逃犯是所謂的“跨國鎮壓”，也與當時美國國務院的發言如出一轍。



然而，特區政府之前就沒有屈服於美國的威嚇，梅儒瑞就算千篇一律地抹黑再多，也不可能影響到香港的司法，更妄想可以“打救”到黎智英一幹國安重犯。再者，今日的美國竟然好意思用“鎮壓”來指責他人？放眼全球，現時“鎮壓”行動最為嚴重的國家不在別處，正是美國！



軍警鎮壓學生和平示威



自4月中旬開始的美國大學反戰示威，學生以和平方式呼籲巴以停止衝突，要求美國及國際重視巴勒斯坦人的訴求，面對這些正常不過的聲音，美國卻出動大批軍警在校園內展開大規模執法行動，向和平示威的學生報以催淚彈、閃光彈、橡膠子彈，更將這場示威打上“反猶”標簽，將所有不贊同以色列暴行的人說成是“種族主義者”，更企圖立法大興“反猶文字獄”。

