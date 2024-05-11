中評社北京5月11日電／網評：普惠包容的經濟全球化，香港大有可為



來源：大公報 作者：郭岩



漫步香港街頭，隨意走進路邊的一家超市，琳琅滿目的商品頓時湧入你的眼簾，這裡有泰國的大米、新西蘭的奶粉，有越南的襯衣、德國的手表，還有俄羅斯的烈酒、法國的香水，世界各地的商品都漂洋過海來等你，這就是經濟全球化的神奇力量。經濟全球化充分發揮國際市場力量和規律，為世界帶來了優化的資源配置和高效的國際分工，促進了貿易繁榮、投資便利、人員流動，推動了世界經濟快速發展，已然成為人類社會前進的必由之路和不可逆轉的時代潮流。



然而，我們看到，出於種種原因，世界經濟﻿復甦乏力，經濟全球化遭遇逆流，保護主義傾向抬頭，泛政治化、泛安全化思潮蔓延。世界銀行《全球經濟展望》表示全球經濟將迎來30年來最糟糕的五年期增速；國際貨幣基金組織總裁表示任由經濟碎片化持續將最終使全球GDP損失7%，大致相當於法國和德國一年的GDP總和。特別是以美國為首的西方國家以“去風險”為名，構築“小院高牆”，不追求“跑得更快”，卻試圖“絆倒別人”，這種“自己生病卻讓別人吃藥”的行徑害人害己，不僅治不了自身的“多年老病”，而且打斷了經濟全球化的“奇經八脈”，讓亟待﻿復甦的世界經濟難以恢復健康。



構築“小院高牆”終“作繭自縛”



習近平主席指出，“讓世界經濟的大海退回到一個一個孤立的小湖泊、小河流，是不可能的”。在中央外事工作會議上，中央提出倡導普惠包容的經濟全球化，為引領經濟全球化正確方向貢獻中國智慧。普惠，就是要讓不同國家、不同階層、不同人群都能參與並享有經濟社會發展的成果，實現共同發展、共同繁榮，讓構築“小院高牆”的人最終“作繭自縛”。包容，就是要支持各國走出符合自身國情的發展道路，維護全球產業鏈供應鏈的穩定暢通，保持全球經濟增長活力與動力，讓試圖“絆倒別人”的人最終“絆倒自己”。

