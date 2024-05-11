餐飲業回暖正是升級時

（圖片來源：新華社） 中評社北京5月11日電／今年“五一”假期期間，全國各地促消費活動火熱舉行，餐飲消費持續升溫。從延吉水上市場到上海鬆江露營地，從“老字號”到“新網紅”，從“線下”到“線上”，餐飲業正以多元個性的風貌，展現出蓬勃生機。



餐飲業與人民群眾日常生活緊密相關，是促消費、惠民生、穩就業的重要領域。我國餐飲業收入占社會消費品零售總額比重達10%以上，呈現出多業態聯動效應增強、縣域餐飲消費空間擴大、線上線下融合程度加深等新的發展趨勢，不斷釋放出新動能。數據顯示，2023年我國餐飲業明顯復甦，全國餐飲業收入5.29萬億元，同比增長20.4%，較疫情前的2019年增長13.2%。



不過，在我國餐飲業的發展過程中，也面臨一些不可忽視的問題，主要表現為餐飲市場服務質量參差不齊、創新不足，數字技術和智能設備利用率有待改善，消費者的消費觀念和消費習慣需要轉變等。商務部等9部門日前聯合印發的《關於促進餐飲業高質量發展的指導意見》明確指出，穩定和擴大餐飲消費，支持餐飲業高質量發展，進一步增強消費在國內大循環中的主體作用。接下來，應對症施策，協同發力，打出“組合拳”。



強化市場監管，保障消費者合法權益和行業健康發展。有關部門應繼續完善法律法規，明確經營標準，加大執法力度。日常監督與檢驗機制要覆蓋食品生產和消費的全過程。加強對價格行為的監察，嚴厲打擊價格操縱和欺詐，推廣明碼實價，增強市場透明度。企業應嚴守規範，提升自律性，增強內部對食品安全和食品質量的檢驗把關。在此基礎上，還應積極利用餐飲發展新機遇，結合自身地域特色、不同消費人群特點等，發展主題餐飲，設置消費場景，實現場景賦能市場。



加強創新，合力提升核心競爭力。企業需更加重視創新的作用，加大菜品與服務創新投入，更好滿足消費者多元化、個性化需求。相關部門應出台激勵政策，架設學界、業界合作橋梁，孵化創新人才，鼓勵技術和服務創新。實施地域餐飲品牌培育工程，鼓勵地方深入挖掘傳統烹飪技藝和餐飲文化，培育“名菜”“名小吃”“名廚”“名店”，打造地方特色餐飲品牌。