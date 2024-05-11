廣發銀行助力新疆棉的“新生”之路

（圖片來源：新華社） 中評社北京5月11日電／各行各業的蓬勃發展，關乎國計，牽系民生，這背後離不開金融的“一臂之力”。中央金融工作會議提出，金融是國民經濟的血脈。廣發銀行微訊社開啟“三百六十行”系列專欄，帶你走進不同行業，瞭解廣發銀行全力服務經濟社會發展的點點滴滴。此次，帶你走進“產棉大省”新疆，看一朵新疆棉的“新生”之路。



遇見精“采” 秀出科技範



棉花是一種喜溫喜光、具有無限生長習性的經濟作物。新疆屬於溫帶大陸性氣候，空氣乾燥、日照充足、晝夜溫差大，在這裡生長的棉花能夠充分進行光合作用，積累有機物，呈現花絮色白、纖維柔長、強度高等獨特優勢。



作為中國最大的棉花生產基地，新疆地區的棉花采收已經高度機械化。白茫茫的棉田里，一台台“超級拾花工”來回穿梭，實現采摘、梳脫、清選、收集、打包一條龍作業，盡顯科技範。新疆天鵝現代農業機械裝備有限公司是以生產棉花加工成套設備和現代農機裝備為主的國家級專精特新“小巨人”企業。



“我們自主研發的‘天鵝’牌采棉機最多一次可完成對六行棉花的采摘和打包，不僅操作簡單、采淨率高，還可以持續打包不停機，大大提高了種植戶的棉花采收效率。如今，我們的市場占有率已超70%，幾乎覆蓋全疆棉花種植區域。這背後是廣發銀行一直以來的資金支持，讓我們能不斷加大科技研發投入，優化機器性能，讓采棉機更好地幫助棉農增收。”企業負責人李先生說道。



“花”樣煥新 釋出活力範



棉花加工的第一關，是“軋花”。剛從地里摘下來的棉花稱為籽棉，要經過軋花去除棉籽變成皮棉，才能進一步進行紡紗加工。每年秋季，新疆各地的棉花陸續成熟，棉農們拉著一車車采收完的棉花走進棉花加工廠，排隊等著檢驗和上秤，一派豐收景象。



新疆建咨棉業有限公司是一家經營籽棉收購委托加工和皮棉、棉籽銷售等業務的企業，擁有一間全年生產能力最高可達25萬錠的紡織加工廠。這些年，企業不斷尋求產業鏈整合與升級，並入印染、紡線車間，將自身產業鏈向下游延伸。這一步，讓負責人陳先生又是歡喜又是憂。



“資金流對我們批發企業至關重要，這些年我們堅持安全生產和優質服務兩手抓，加大對高品質棉花的收購及銷售，如今產業鏈的延長，確實帶來了更廣闊的市場和附加值提升，但採購原材料的資金壓力也隨之增加。特別感謝廣發銀行烏魯木齊分行，主動上門為我們企業乃至整個集團量身定制產品，還開辟了審批綠色通道。在廣發銀行的支持下，現在企業真是活力滿滿，每年的營收可達20億元，以前想都不敢想。”建咨棉業相關負責人說道。



“織”造美好 玩出精致範



從一朵潔白柔軟的棉花，變為一根堅韌細膩的紗線，還需要經歷一整套複雜而精密的紡織工藝流程。牽伸，使得單根纖維充分伸展，增強紗線強度和均勻度；加拈，讓原本分散的纖維相互緊密纏繞，增強耐磨性與彈性；而最後的卷繞，更要精確控制力度與速度，讓整齊卷繞於筒管的成品紗線，既不鬆弛也不過度緊綳，方便後續運輸、儲存和使用。



每一道工序都是現代工業技術與傳統工匠精神的深度融合，凝聚著科技與智慧的力量，共同鑄就了從“一朵棉”到“一根紗”的蝶變奇跡。東恒興紡織科技有限公司正是這樣一家專注於棉紡織造工藝的企業。



“我們和廣發銀行的故事，得從2018年末說起。那一年，因為產業支持政策變化，企業資金周轉困難，是廣發銀行烏魯木齊分行為我們量身定制金融服務方案，解了我們的燃眉之急。後來，為了創新紡紗工藝、讓紡織品更精致，公司計劃引進先進工藝設備，還是廣發銀行及時為我們發放了超3億元的貸款資金，為企業生產經營注入了一劑強有力的‘強心針’。”東恒興紡織負責人表示。



從“一帶一路”核心區，到中國（新疆）自由貿易試驗區，新疆紡織產業正在以堅韌不拔的毅力深耕細作，為高質量發展注入澎湃活力。廣發銀行將助力優質“新疆棉”走向世界，為助推新疆經濟社會發展和建設絲綢之路經濟帶核心區，共同交出一份沉甸甸的答卷。（來源：新華社）