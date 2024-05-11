建立金庸紀念館　弘揚俠之大者精神

位於香港文化博物館的金庸館。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月11日電／上月底到西九故宮參加新聞聯主辦的“俠之大者，為國為民——紀念金庸先生百年誕辰”論壇，那天感冒未癒，戴上口罩出席，收穫滿滿。近期此間有多個紀念金庸的活動，各有各精彩，主題多聚焦金庸的武俠小說，當中的江湖人物、故事情節，以及背後的中華文化傳統和愛國精神。新聞聯主辦這個論壇，其中一個原因，是金庸先生作為報業钜子，生前對新聞聯支持關愛有加。二○○六年六月二十七日，人在英國的金庸先生親筆回復時任新聞聯主席張國良，欣然應邀擔任新聞聯名譽主席，並且題詞：“自由評論，忠實報導。盡我新聞工作者天職”。特區政府政務司司長陳國基和新聞聯主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏、新聞聯會長張國良等分別致辭，緬懷金庸對中華文化和香港新聞事業的巨大貢獻。



不過當日論壇主要不是討論新聞問題，而是邀請三位新聞圈以外的講者，講述他們與金庸交往的感受，包括曾經陪同金庸登上華山，參加“華山論劍”系列活動的陝西文聯副主席肖雲儒、瞭解金庸拜師學圍棋經歷的中國圍棋協會職業棋手女子圍棋世界冠軍徐瑩和金庸秘書李以建，還有雲南普洱市景東縣縣長李八一則透過視頻，講述金庸與無量山茶之江湖的故事。他們講述親身經歷的金庸故事，帶出很多未曾公開但很重要的信息，從不同側面展現笑傲江湖之外的金庸另一個真實世界。



金庸十五部武俠小說有十二部涉及西岳華山的奇險，《射雕英雄傳》、《神雕俠侶》、《笑傲江湖》等更以華山為故事展開的背景。但寫這些作品之前，金庸從未登過華山。所以，二○○三年金庸在肖雲儒等人陪同下首次登上華山參加當地媒體策劃的“華山論劍”活動，引起轟動，不少“金迷”專程從各地趕到華山，只為能親眼目睹這位江湖大俠談笑論劍的風采。我問在金庸身邊擔任秘書兼金庸作品編輯多年的李以建：金庸拜過師學過哪門武功嗎？李以建回答，金庸不懂武功，更遑論拜師。筆下的各派武功，都是憑借他的想像力。