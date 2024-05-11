《九龍城寨之圍城》再現香港城寨傳奇

《九龍城寨之圍城》劇照。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月11日電／“五一”假期，終於如願在電影上映首日觀看了《九龍城寨之圍城》。對於港產片，已經許久未有如此按捺不住的觀影衝動。



新晉香港電影金像獎最佳導演鄭保瑞，八年磨一劍的《九龍城寨之圍城》，不僅入圍第七十七屆康城影展“午夜展映單元”，商業與藝術價值俱受肯定，而且刷新本港多項紀錄，包括今年中西片單日開畫票房冠軍、歷年電影開畫日票房亞軍等。在內地上映首日，票房便突破一億元人民幣大關，躋身“五一”黃金檔三甲，更以“九龍城寨 港片回來了”衝上微博熱搜。



從數字表象回歸內容本質，《九龍城寨之圍城》講述的是一段“剪不斷、理還亂”的恩怨故事，抒發的則是一種“離不開、留不低”的故園情懷。透過現實魔幻主義的電影語言，上世紀八十年代的城寨光影得以復刻重演。在彌漫著蠱惑氣息的“三不管”神秘地帶，優勝劣汰的叢林法則，以最簡單粗暴的血腥方式呈現。所謂“成王敗寇”，皆以“拳頭”定輸贏。然而，在幫派之間的地盤爭奪、仇恨瓜葛與利益傾軋、權力博弈之外，卻是升鬥小民最尋常的人間煙火，在亂中有序中，安身立命、守望相助。



電影中，每一個人都有不為人知的城寨往事。除卻“黃賭毒”的刻板標簽，不難發現，城寨領袖龍卷風口中的“城寨味”，其實更像是草根難民身處巨型立體迷宮，在至今保持全世界人口密度最高紀錄的區域，努力經營三餐四季的“市井味”，溫情脈脈卻又熱氣騰騰。事實上，無論是山寨工廠、無牌診所，還是食品作坊、狗肉食堂，無非是特殊人群在特異時空為口奔馳的謀生手段，在社會運轉的巨型機器上，充當著功能各異卻又相互齧合的另類齒輪，演繹著“存在即合理”的非主流時代敘述。



九龍城寨究竟是怎樣的一個存在？無論清拆前或清拆後，都有太多的道聽途說，太多的遐思邇想。九龍城寨是一個謎，每個人的心中都有自己的謎底。筆者不期然想起《黑暗之城：九龍城寨的日與夜》的論調：與其說當年城寨是藏污納垢的“罪惡之城”，毋寧說是難見天日的“黑暗之城”。