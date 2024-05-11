美國華裔購房備受歧視引來寒蟬效應

（圖片來源：新華社） 中評社北京5月11日電／據中國僑網報導，美國華裔在購房時屢遭歧視，有人甚至考慮搬離佛羅里達州。



據《紐約時報》5月6日報導，美國佛羅里達州的“禁止購房法案”出台以後，當地房地產市場遇冷，華裔居民稱“感覺佛州的反華情緒正在升溫”。與此同時，包括美國亞裔房地產協會（AREAA）、全國公平住房聯盟（NFHA）等團體向法院提起訴訟，指控佛州相關禁令違反聯邦法規。



去年5月，美國佛羅里達州州長德桑蒂斯簽署“SB 264”法案，以所謂“國家安全”為由禁止中國等7個國家的公民在該州購買土地與房產，違法者可被判監禁。除了買家之外，賣家和房地產業者也會遭受懲罰。據有關團體表示，禁令覆蓋了佛州98.5%的住宅用地，導致受影響民眾幾乎完全無法買房置地。



該法案隨即遭到美國全國亞太律師協會等團體的反對，相關團體和個人起訴至美國聯邦上訴法院。耐人尋味的是，2024年2月，美國聯邦上訴法院裁定佛州“SB 264”法案違反美國憲法第十四修正案“平等保護條款”，但該裁決並未禁止法案實施，僅有一份初步禁制令保護受法案影響的部分原告。



實際上，佛州並不是唯一一個立法禁止中國公民和其他外國人購買房產的州。美國華人精英組織“百人會”在追蹤相關立法，發現迄今為止，美國超過30個州已經或計劃頒布法案，限制包括中國公民在內的外國人購買土地和住宅。“百人會”認為，這些法案將使對移民的仇恨言論合法化，並加劇反亞裔暴力。

