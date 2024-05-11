布達佩斯民眾為何對中華文化情有獨鐘？

布達佩斯東升美食節上的攤位。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京5月11日電／據中國僑網報導，在匈牙利，中餐、中醫、中文和中國功夫都是深入人心的中華文化符號。



夜幕降臨，匈牙利布達佩斯東升美食街熱鬧起來，這裡烤肉串、炸海蠣餅、紅燒魚、鐵板燒、廣東糖水等中國小吃應有盡有，三五好友推杯換盞、邊吃邊聊。



布達佩斯東升美食街於去年6月底開張，深受華僑華人和當地民眾的喜愛，在這裡不僅能遍嘗中國美食，還可以欣賞舞龍舞獅、京劇、歌舞等表演。



東升美食街是匈牙利中餐業發展的一個縮影。匈牙利中餐業起步較晚，多為上世紀90年代初成立。因其發展歷程較短，大多保持了純正的中餐風味和特色。



如今中餐館已經在匈牙利遍地開花，大街小巷和生活小區裡都能看見中餐館，大型超市裡也有中式餐飲的櫃台。



中餐深受匈牙利人歡迎，通過品嘗美味、與中餐館老板交流，他們被博大精深的中國飲食文化所吸引，也對中國產生好感。



近日，一場健康檢查活動在匈牙利布達佩斯舉行，中醫義診是本次活動的一大亮點，很多匈牙利及中東歐民眾趕來參加活動，體驗中醫藥文化與現代健康檢查理念的融合。



事實上，中醫藥在匈牙利擁有很廣泛的民眾基礎，匈牙利是歐洲最早為中醫藥立法的國家，很多當地民眾瞭解並認可中醫藥。