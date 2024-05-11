雲南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣紀委監委聚焦鄉村振興、產業發展等重點內容，深入一線開展監督檢查，著力解決群眾急難愁盼問題。圖為該縣紀檢監察幹部在者東鎮馬鄧村茶葉種植基地向茶農瞭解相關情況。羅海玲 攝（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，不斷深化對黨的自我革命的規律性認識，把黨的自我革命的思路舉措搞得更加嚴密，把每條戰線、每個環節的自我革命抓具體、抓深入。紀檢監察機關是推進黨的自我革命的重要力量，必須深學細悟篤行習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，深入貫徹落實中央紀委三次全會部署，從推進邊疆民族地區管黨治黨省域實踐中深化對紀檢監察工作高質量發展的規律性認識，強化完善反腐敗工具箱，探尋更多規律性、貫通性的工作辦法，鞏固拓展全域清廉建設的良好態勢，服務保障黨和國家各項事業更好發展。



樹立從山頂看山腳、從政治高地審視問題的政治監督思維。認知決定思維，思維決定行為，行為決定結果。紀檢監察機關的工作就是政治工作，主業就是政治監督。衹有站在政治的高度，對黨中央的大政方針和決策部署才能領會更透徹，工作起來才能更有預見性和主動性。這就要求，紀檢監察機關必須更加深化對“兩個確立”的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，更加自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要始終以黨中央的中心為中心、以黨中央的大局為大局，自覺把政治監督的宏大命題落腳到被監督對象的職責使命上，把從政治上看、從政治上辦、從政治上評價落實到具體人和具體事，找准不同層級、不同領域的監督重點，從學習看政治態度，從決策看政治立場，從落實看政治擔當，從現象看政治本質，從解決具體問題看政治能力，在履行紀檢監察職責中，優先考慮政治要求、政治標準、政治效果，切實擔當政治責任；在日常監督中，優先從政治上進行監督檢查，及時發現和糾正思想偏差、立場偏差、價值偏差；在線索處置中，優先處置反映政治方面的線索，對重要政治問題動輒則咎；在黨風廉政意見回復中，優先審查政治方面的問題反映；在審查調查中，優先查處政治問題與經濟問題交織的腐敗案件；在推進標本兼治中，優先解決和整改政治問題，加強政治性警示教育，提升以案促改促治的政治效果。引導督促黨員幹部真正悟透黨中央大政方針，不折不扣貫徹黨中央決策部署，確保黨中央政令暢通。



堅持敢於善於鬥爭，強化反腐敗鬥爭戰略思考、戰役組織、戰術運用、戰鬥效果的“四戰協同”。習近平總書記強調：“鬥爭是一門藝術，要善於鬥爭。在各種重大鬥爭中，我們要堅持增強憂患意識和保持戰略定力相統一、堅持戰略判斷和戰術決斷相統一、堅持鬥爭過程和鬥爭實效相統一。”鬥爭是一門學問、一門藝術，鬥爭不是好勇鬥狠、快意恩仇，也不是簡單地以硬碰硬、盲目出擊，更不是毫無章法、毫無原則，而要做到既敢於鬥爭又善於鬥爭。反腐敗鬥爭是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭。面對依然嚴峻複雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須永遠吹衝鋒號。這就要求，紀檢監察機關必須強化反腐敗鬥爭戰略思考、戰役組織、戰術運用、戰鬥效果的“四戰協同”，胸懷大局、把握大勢、著眼大事，增強對反腐敗鬥爭的前瞻性思考、階段性分析、系統性謀劃、深層次治理，從黨和國家長治久安出發、從嚴明紀法規矩出發、從公道正派出發、從“懲前毖後、治病救人”出發，找准工作切入點和著力點。根據任務、時間、對象、場合、性質等，科學合理地選擇方式、時機和力度，機動靈活地選用方式方法對策，做到既講戰略、戰役問題，又講戰術、戰鬥問題，把握好力度、溫度、進度、尺度、調度，因勢而謀、應勢而動、順勢而為，著力提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，以高質量的戰略戰術、策略打法，健全防治腐敗滋生蔓延的體制機制，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

