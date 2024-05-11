貴州省農科院黨委書記湯向前被查

貴州省龍裡縣紀委監委緊盯糧食種植、生產、收購、銷售等環節存在的腐敗問題和不正之風，整合“室組地”力量開展專項監督，嚴查“靠糧吃糧”問題。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在龍山鎮餘下村開展監督檢查。羅顯琴 攝（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月11日電／據貴州省紀委監委網站5月10日通報，貴州省農科院黨委書記湯向前涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。



湯向前，男，漢族，1966年5月出生。公開資料顯示，湯向前曾任貴州黔西南州政協主席、貴州省國資委副主任（正廳長級）、貴州省國資委主任等職，2019年任貴州省政府副秘書長（保留正廳長級），2023年1月任貴州省委副秘書長（保留正廳長級），後於2024年3月轉崗貴州省農科院黨委書記。



貴州省農科院是一家省級農業綜合科研機構，擁有18個專業研究所。



近年來，已有多名領導幹部在轉崗科研機構不久後宣告被查。



例如，2023年3月，江西九江市長楊文斌調任江西省科學院院長。同年4月，江西省紀委監委發布消息，楊文斌涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，接受審查調查。



此外，2020年6月，李薦國在湖南省社會科學院黨組書記、院長的崗位上宣告被查。他曾任婁底市委書記，2019年12月起在湖南省社會科學院工作。



之後，一審法院益陽市中級人民法院經審理查明，2008年至2020年期間，被告人李薦國利用擔任邵陽市委常委、組織部部長、統戰部部長，婁底市委副書記、市長、市委書記、市人大常委會主任等職務的便利，為他人在醫藥銷售、項目承攬、工程款支付、職務晉升等方面謀取利益，單獨或夥同妻子、胞弟及特定關係人收受他人所送財物折合人民幣共計2704萬元，其中600萬元未遂。



（來源：澎湃新聞）