工信部：提升算力服務一體化水平

（圖源：新華網） 中評社北京5月11日電／據經濟日報報導，工業和信息化部前不久表示，我國算力實現每秒230百億億次浮點運算。下一步將培育一批有競爭力的算力服務企業，打造全國統一算力服務大市場，降低中小企業用算成本。當前，算力作為一種新型生產力，已成為推動經濟社會高質量發展的重要引擎。構建全國一體化算力體系，是發展新質生產力、做強做優做大數字經濟的關鍵環節，對推動數字中國建設具有重要意義。



近年來，我國算力規模穩步增長，截至2023年底，算力總規模達到230EFLOPS，即每秒能完成230百億億次浮點運算。2022年初，我國全面啟動“東數西算”工程，擬通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導至西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。兩年多來，八大樞紐節點和十大數據中心集群在建設層面均取得重要突破，為全國一體化算力體系的形成奠定了基礎。



也要看到，眼下還存在算力布局不均衡、調度不完善、算網傳輸不暢通、安全不保障、算力不綠色節能等問題。建設全國一體化算力體系，就要統籌全國各地方的算力資源，形成算力資源的集合應用，充分利用各地區比較優勢，提高算力資源的整體使用效率和經濟性。為此，應堅持以一體化算力體系為目標，從算力布局、調度、算網傳輸、資源安全、綠色算力等層面施策。



統籌算力科學布局。合理設計算力資源結構，整體提升數據中心上架率。各地區應避免出現重復建設數據中心現象，造成資源浪費，“適度超前”不是“過度超前”，要結合自身需求，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，鼓勵各地區優先使用國家樞紐節點算力資源。



構建算力調度體系。打造全國一體化算力調度平台體系，整合西部樞紐節點的閑置算力資源，鼓勵西部算力樞紐節點地區與東中部算力需求旺盛地區開展算力協調調度。探索建立能夠平衡算力供給方、需求方、調度平台運營方等各方需求的商業模式，實現算力服務統一交易和售賣，推動算力市場規範化發展。



提升算網傳輸效能。發揮東西部資源優勢，建設東西部高速直連網絡，提升算力網絡的整體效能，讓算力像水、電一樣“即連、即取、即用”。推進低時延、高帶寬的新型網絡技術在“東數西算”工程中應用，打通國家樞紐節點與非國家樞紐節點間的網絡主幹道，提升算力網絡的傳輸性能和響應速度。

