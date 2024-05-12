劉樹軍答中評：香港如何才能留住人才？

香港優才及專才協會副主席劉樹軍（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）“香港.全球人才高峰會”近日在香港會展中心開幕。這是本屆政府首個以人才為主題的國際級論壇和展覽會，旨在發揮國際人才力量，推廣香港樞紐地位。香港優才及專才協會副主席劉樹軍在此間接受中評社記者專訪時，分析了人才來港的現狀。劉樹軍認為，除了為來港人才提供留港的配套及協助外，香港完善自身的產業生態、與大灣區加強產業配合，也是吸引人才來港的關鍵。



為了鞏固香港作為亞洲國際都會的地位，香港特區政府近年通過“優才計劃”(全稱“優秀人才入境計劃”)和“專才計劃”（全稱包括“輸入內地人才計劃”、“一般就業政策”、“非本地畢業生留港/回港就業計劃”、“科技人才入境計劃”和“高端人才通行證計劃”等）積極招攬人才。本屆政府推出了多項“搶人才”計劃，包括全新的“高端人才通行證計劃”（“高才通”），優化“一般就業政策”、“輸入內地人才計劃”、“科技人才入境計劃”等，亦取消了優才計劃的配額。截至今年三月底，已有約11萬位人才經各人才計劃來到香港。其中，“高才通”截至今年三月底共收到約77000宗申請，共有近62000宗已獲批。



香港應該吸引哪些人才來港，如何吸引更多優秀人才來港，又如何讓來港人才留得住、有貢獻？這是目前香港社會關注的議題。作為香港優才及專才協會副主席，劉樹軍首先對中評社記者提到了當前香港留住人才的問題。“我們協會是已經聚集了15000人的較為大型的人才群體。但據統計，新來港人群在7年後真正申請永久居留的比例僅佔大約10%。這意味著有很大一部分人才並沒有留在香港長遠發展。這裡就存在一個情況，即90%的人可能沒有找到合適的工作或者不太適應香港。”



劉樹軍認為，香港縱然有很多機遇，但也有可以加強完善的地方，例如產業生態方面還需健全。劉樹軍說，以香港目前的定位——亦是國家對香港的“八大中心”定位來考量，香港應該圍繞“八大中心”來吸引人才。“而目前來說，我認為香港更多要做的是考慮如何跟大灣區其他城市的一些優勢做互補的結合。” 劉樹軍舉例，香港可以與深圳做一些產業上的互補結合。香港正致力於發展科技行業，但目前來說，香港的科技生態還是有所欠缺、等待完善的。“產業鏈和生態都還差一點，在這方面香港就應該跟深圳去做更多的深入的合作。”