“AI面試”的不只是求職者

中評社北京5月11日電／據科技日報報導，春招期間，“AI面試”登上了各大社交平台熱搜。“AI面試官”根據求職者作答時的語言和表情，判斷人才能力和崗位匹配度，的確可以提高企業招聘效率。但要用好AI這一面試“神器”，讓真正的人才脫穎而出，考驗的不只是求職者。



如今，AI技術飛速發展，人才選拔作為企業發展的關鍵環節和重要場景，引入AI輔助無可非議，但過於依賴AI，難免缺少了人才選拔所應具備的全面性和科學性，程式化的題目、千篇一律的答案，在很大程度上消解了面試的鑒別作用。



理想的面試，應該是一場具有人情味的真誠溝通，是真才實學和真情實感的雙向選擇。



首先，用人單位要更加注重人才選拔的全面性。一方面，要不斷更新AI技術手段，設置精細化追問，盡可能精準、全面地獲取人才信息，還要及時更新面試題庫，避免試題的套路化、程式化。另一方面，要綜合多種評價手段考量人才，如採用真人面試、無領導面試、集體面試等。



其次，求職者要“以不變應萬變”。針對“AI面試”，社交平台上已有五花八門的“通關攻略”、面試題庫、答題模板……事實上，求職者在熟悉“AI面試”特點的同時，更重要的是不斷提高自身綜合素養，不斷拓展自身行業知識的廣度和深度，無論面試官是虛是實，都可以自信從容應對。



最後，各大高校也應適時為畢業生搭建數字化就業平台。利用大模型優化簡歷、匹配崗位、進行模擬面試演練等，通過這些與時俱進的措施，讓畢業生提前熟悉“AI面試官”，打好就業“提前量”。



（來源：科技日報）