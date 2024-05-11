從淄博到天水，拓展數字消費新空間

中評社北京5月11日電／據經濟日報報導，一段時間以來，從淄博的燒烤到天水的麻辣燙，從“爾濱”的雪花到上海的“繁花”，火爆全網的“頂流”帶動了文旅消費新熱潮。通過線上線下聯動、消費場景融合，文旅消費實現從“流量”向“留量”的轉化。這背後，數字消費的助力不可忽視。



隨著在線醫療、智慧旅遊等新業態、新場景、新模式不斷湧現、逐步發展，數字消費不僅在需求端改變著人們的生活方式和消費習慣，也在供給端推動著相關行業的深刻變革，拓展了消費增長新空間。這種消費模式，已成為促消費政策的重要抓手之一，有助於推動技術應用創新，促進產業與消費雙升級，對新質生產力的培育也起到重要作用。



從去年年底的中央經濟工作會議到今年的《政府工作報告》，數字消費都是關注的重點之一。商務部不久前印發的《數字商務三年行動計劃（2024—2026年）》提出，要培育壯大新型消費。數字消費提升行動落地實施，打造“4＋N”網絡消費矩陣，開展“全國網上年貨節”“雙品網購節”“數商興農慶豐收”“絲路雲品電商節”4個全國性網絡促銷活動，支持各地因地制宜開展系列配套活動。同時，商務部還將今年定為“消費促進年”，具體舉措之一就是要大力發展數字消費……一系列扎實舉措印證著“數字”對百姓生活的深刻改變，也將起到提振消費的積極作用。數據顯示，今年一季度全國網上零售額為3.3萬億元，同比增長12.4%。數字消費成為新增長點，智能穿戴裝備和電子音像製品分別增長30.9%和23.4%。



數字消費領域增長空間廣闊，但依然存在基礎設施不足、服務能力偏弱、監管規範滯後等亟待補齊的短板弱項。舉例來說，2023年，全國12315平台接收網購投訴舉報1261.1萬件，占投訴舉報總量的56.1%；又如，適宜老年人和殘障人士使用的智能技術相對欠缺，專用智能化終端產品仍顯不足等。各地區和有關部門要從更好滿足人們多元化、個性化、品質化的需求入手，立足區域禀賦、資源優勢，在完善基礎設施、促進數實融合、保護消費者權益等方面努力實踐、深入探索。唯有如此，數字消費才能在拓寬經濟增長空間、提高人民生活品質等方面發揮出更大作用。



（來源：經濟日報）