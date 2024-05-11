科威特埃米爾下令解散國民議會

中評社北京5月11日電／據新華社報導，科威特埃米爾米沙勒10日晚發表電視講話，下令解散國民議會。



米沙勒說，科威特最近經歷的困難時期使得國家各個層面都受到影響，因此要以盡可能減少損失的方式擺脫當前困局。“這讓我們在做出拯救這個國家和確保其最高利益的艱難決定時，沒有猶豫或拖延的餘地。”



他表示，“過去一段時間，我們目睹了與憲法相矛盾的行為”，且這種情況的持續已經到了不可接受的程度。過去幾年，腐敗不僅向國家安全和經濟機構蔓延，甚至影響了司法系統。



長期以來，科威特內閣和議會之間矛盾尖銳，關係緊張。近幾屆議會對政府工作不斷提出質詢，常常導致議會被提前解散。今年2月15日，科威特內閣委員會發表聲明，譴責國民議會2月7日一次會議上的言論“不恰當”且有“冒犯性”，要求解散國民議會。隨後，米沙勒簽署埃米爾令解散上一屆國民議會。



科威特第18屆國民議會選舉4月4日舉行。根據4月5日公布的選舉結果，包括一名女性在內的50名議員當選。根據科威特憲法，議會選舉後，內閣辭職並重組。科威特首相穆罕默德·薩巴赫6日向埃米爾米沙勒提交內閣辭呈。4月7日，米沙勒發布埃米爾令接受該辭呈。4月15日，米沙勒宣布任命艾哈邁德·阿卜杜拉為新首相。



（來源：新華網）