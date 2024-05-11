海南省非物質文化遺產展覽在馬耳他舉行

中評社北京5月11日電／據新華社報導，“南溟技憶 百卉千華”海南省非物質文化遺產歐洲三國巡回展首站10日晚在馬耳他首都瓦萊塔開幕。



展覽包括實物展和圖片展，實物展展示了黎錦織物、藤竹編等非物質文化遺產製品，圖片展則呈現了海南省黎錦技藝、苗綉、瓊劇、儋州調聲等非遺項目。展覽將持續至17日。



馬耳他中國文化中心主任袁媛在致辭中表示，期待通過展覽向當地民眾講述具有海南文化特色的中國故事，為中馬文明交流互鑒增光添彩。



馬耳他藝術委員會代表瑪麗·安·考基發表致辭說，文化交流活動聯結馬中雙方的文化和情感，讓兩國人民友誼進一步鞏固，推動兩國關係穩步向前邁進。



海南省旅遊和文化體育廣電廳副廳長劉成致辭說，海南省有32項國家級非遺項目，這既是海南優秀傳統文化的重要組成部分，也是推動海南文旅融合發展的重要文化資源。



馬耳他聖瑪格麗特中學老師、“中國角”創始人馬丁·阿佐帕迪帶學生前來參觀展覽。他對記者表示，雖然去過幾次中國，但之前並未瞭解過海南，得知中國也有一個和馬耳他一樣美麗的島嶼，令人神往。



馬耳他民眾馬丁娜·薩萊諾表示，通過展覽瞭解到海南獨特的風土人情，尤其是黎族傳統紡染織綉技藝令人印象深刻，今後一定要找機會去海南觀光旅遊。



本次展覽活動由海南省旅遊和文化體育廣電廳以及馬耳他中國文化中心聯合主辦，還將前往德國首都柏林和保加利亞首都索非亞巡回展出。



（來源：新華網）