社評：治療美“中國焦慮”慢性病需當頭棒喝

中評社北京5月14日電（評論員 喬新生）《紐約時報》5月6日發表美國普林斯頓大學一位學者的文章。作者認為美國患上了“中國焦慮”慢性病，凡是帶有中國字眼的東西，幾乎都會引發政治體系恐懼反應。作者舉例說明，美國佛羅里達州參議員提出，要立法禁止從中國進口大蒜。美國參議院提出應當立法禁止國防部與設立在美國的教育培訓公司簽訂合同，理由是該公司的總部設在中國香港，對美國國家安全構成威脅。這種焦慮帶來的直接後果是，對華裔美國人採取歧視性政策。執法官員反復盤問那些往來中美之間的中國學生和研究人員，理由是他們可能是中國政府的特工。



這位學者觀察非常到位。當前美國國內出現了反華浪潮。它既不同於傳統的麥卡錫主義，也不同於戰爭時期對待日裔的做法。即使在美蘇爭霸期間，美國對待蘇聯公民，也沒有採取如此嚴格的限制性措施。這一方面充分說明美國對中國的恐懼已經到了顛狂的地步。另一方面也充分說明，美國試圖利用自己的霸權餘威，將中國徹底打倒在地。



在這場世紀大博弈中，中國處於守勢，不願意和美國正面相撞。無論是中國領導人提出的“一帶一路”，還是中國對美國制裁低調回應，都充分說明，中國希望中美兩國關係步入正軌。可是，無論是共和黨還是民主黨，在如何對付中國方面早已形成共識。儘管美國政客意識到，對中國實施制裁，必然會導致美國利益受到損害，但是，美國朝野普遍認為，只要能夠遏制中國的發展，不惜一切代價。



著名未來學家、哈佛大學教授約瑟夫•奈參加中美學術界對話，訪問北京之後，得出的結論是，避免衝突並且在可能的時間和地點確定合作領域，符合兩國利益。這位學者在2024年5月6日世界報網站上發表文章，分析了中美合作幾個潛在領域：氣候變化、全球公共衛生、核武器、人工智能、人員交流等。



不過只要瞭解中美關係現狀，人們就會發現，在氣候變化問題上，美國根本不打算履行對國際社會作出的承諾，中美氣候合作只能是“紙上談兵”。在全球公共衛生問題上，美國缺乏合作的誠意。重大疫情期間，中國要求世界衛生組織對美國重點實驗室進行調查，可是，美國一方面把責任歸咎於中國，另一方面拒絕世界衛生組織專家調查美國的重點實驗室。這說明美國仍然居高臨下，試圖以勢壓人。在核武器問題上，美國多次要求中國加入美國與俄羅斯的裁軍談判。中國明確表示自己的立場，認為除非美國公開自己的核武器數量並且接受國際原子能機構核查，否則，中國不會參加毫無意義的裁軍談判。在人工智能領域，雙方似乎存在共識，美國已經承諾，在制定人工智能國際規則方面，與中國開展合作。不過，考慮到美國正對中國實施技術封鎖，中美在人工智能技術領域究竟能開展怎樣的合作，人們不得而知。在經貿領域，美國以維護國家安全為理由，不斷對中國出口產品增加徵收懲罰性關稅，中美經貿關係發展面臨巨大的政治壓力。在人員交流方面，美國歇斯底里，無論是在機場還是在大學，美國聯邦調查局工作人員反復糾纏中國留學生和交流學者，在沒有任何證據的情況下，限制中國科學家的人身自由。所有這些都充分說明，中美合作基礎脆弱，中美合作前景暗淡。

