湖北舉辦新型腐敗和隱性腐敗案件辦理研討班

中評社北京5月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，“破解國企金融腐敗新花樣——以查辦武漢某集團原董事熊某案為例”“刺破‘影子公司’面紗”“‘以擔保為名代為償還債務’受賄案”……4月21日至26日，湖北省紀委監委舉辦新型腐敗和隱性腐敗案件辦理第一期研討班，來自省、市、縣紀委監委及對口援助新疆博州紀委監委共136名業務骨幹參加，總結交流研討了82個新型腐敗和隱性腐敗典型案例。



湖北省紀委監委認真貫徹落實中央紀委三次全會相關部署要求，積極探索提升懲治新型腐敗和隱性腐敗能力的有效途徑，加強對新型腐敗、隱性腐敗的理論研究和類案分析，強化以學提能、以研促幹，為破解辦案難題打牢思想基礎、業務基礎和能力基礎。



“當前一些紀檢監察機關和紀檢監察幹部對新型腐敗、隱性腐敗還存在認識不到位、能力不適應、方法不得當等問題，一定程度影響案件查辦效果。”省紀委監委有關負責人表示，“研討班集中對近年來我省查辦的新型腐敗和隱性腐敗典型案例開展研討交流，總結經驗做法、補強短板弱項，提升辨別、查辦新型腐敗和隱性腐敗案件能力水平。”



新型腐敗和隱性腐敗“新”在哪裡，“隱”在何處？聚焦新型腐敗和隱性腐敗的主要特點和表現形式，研討班堅持以案為主，突出案例教學，開班前組織全省各市州縣紀委監委認真梳理總結辦理的新型腐敗和隱性腐敗典型案例，研討班設置的課程環節全部圍繞一線查辦的典型案例展開，各交流單位對新型腐敗和隱性腐敗案件進行復盤總結，現場“解剖麻雀”，為研討提供“活教材”“活靶子”，通過一個個具體案例講深講透腐敗主體隱身化、行權方式間接化、權錢交易民事化等新型特點，為有效甄別新型腐敗和隱性腐敗提供示範指導、啟發思考、參考借鑒作用。



“我認為，某幹部參與民間借貸金融活動的行為雖不構成受賄罪，但屬於違反廉潔紀律的行為，我的觀點如下……”在研討班第二輪大會集中交流上，來自新疆博州紀委監委的幹部對武漢市紀委監委交流的案件提出不同觀點，進行現場“攻擂”。



針對新型腐敗和隱性腐敗存在談話突破難、調查取證難、準確定性難、追贓整改難等問題，研討班突出問題導向、突出實戰需要，採取“業務骨幹授課＋大會集中交流”的方式進行。業務骨幹授課從辦案實踐中的問題入手，講思路、談體會、教方法，做到有的放矢、精準滴灌。大會集中交流則靈活運用“研討＋提問”“研討＋攻擂”等組合形式，交流單位主題發言結束後，設置自由交流環節，其他單位可以現場提問，交流單位進行解答，雙向互動、碰撞觀點；除提問外，其他單位也可以交流典型案例“攻擂”，現場競爭比選，推動形成人人參與、思想碰撞、互學互鑒的良性互動。

