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湖南懷化市委常委、宣傳部部長張遠鬆被查
http://www.CRNTT.com   2024-05-11 15:12:44


　　中評社北京5月11日電／據湖南省紀委監委消息：湖南省懷化市委常委、宣傳部部長張遠鬆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　（來源：中央紀委國家監委網站）

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