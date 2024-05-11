我國一季度經常賬戶順差392億美元

中評社北京5月11日電／據新華社報導，國家外匯管理局5月10日公布我國2024年一季度國際收支平衡表初步數據。數據顯示，2024年一季度，我國國際收支保持基本平衡。其中，經常賬戶順差392億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為0.9%，繼續處於合理均衡區間。



從整體看，2024年一季度，我國經常賬戶順差392億美元，其中，貨物貿易順差1211億美元，服務貿易逆差610億美元，初次收入逆差243億美元，二次收入順差34億美元。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英介紹，一季度，我國貨物貿易出口7511億美元，同比增長2%；進口6300億美元，同比增長3%。這主要是2024年以來我國經濟實現良好開局，隨著產業轉型升級不斷深入，貿易新增長點、新業態、新模式不斷拓展，貿易結構不斷優化。



同時，雙向直接投資有序開展。一季度，我國對外股權性質直接投資淨流出257億美元，企業“走出去”穩定有序；來華股權性質直接投資淨流入190億美元，其中新增資本金流入210億美元，顯示外資來華展業興業保持總體穩定。



王春英認為，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，但我國加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，將繼續為我國國際收支基本平衡提供根本支撐。



（來源：新華社）