A股市場估值有望提升20%至40%

中評社北京5月11日電／據證券日報報導，高盛在最新報告中表示，海外投資者情緒回暖，在樂觀情景假設下，A股市場估值提升有20%至40%的潛力。與此同時，瑞銀也發布策略報告，上調中國評級至“超配”。



近日，多家外資機構唱多中國核心資產，與此同時，北向資金持續回流，境外投資者連續7個月淨買入中國債券。外資機構紛紛認為，海外貨幣環境好轉、中國資產性價比凸顯、政策預期積極等因素促進外資熱情修復，中國資產吸引力有望與日俱增。



股票市場與債券市場



連獲外資機構加倉



北向資金回流始於2月份，當月北向資金通過陸港通（即滬股通＋深股通）加倉A股市場607.44億元，創13個月新高。截至4月底，外資已連續三個月增持中國股票。4月26日，北向資金單邊淨買入224.49億元，創下陸港通開通以來新高。據Wind數據統計，年內北向資金淨買入額達790.86億元。



談及上調至“超配”的原因，瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai表示，在過去18個月房地產行業明顯承壓的情況下，MSCI中國互聯網EPS增長23%、消費增長2%。中國股市的表現不佳主要是由於估值下降而非盈利或基本面問題。



值得關注的是，4月12日，國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，聚焦提高IPO上市標準、加強退市監管、完善減持規則和強化現金分紅監管等。對此，瑞銀認為，這是提高A股上市公司總體質量的結構性利好舉措，支持市場的長遠投資部署。

