多城全面取消限購　樓市或迎更多優化政策

中評社北京5月11日電／據證券日報報導，近期，多個城市陸續宣布全面取消限購。



中指研究院華東大區常務副總高院生向《證券日報》記者表示，預計接下來會有更多城市優化限購政策，或進一步降低首付比例和房貸利率等。



5月9日，杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於優化調整房地產市場調控政策的通知》，提出全面取消住房限購，在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格。同日，西安亦宣布全面取消住房限購措施。



此次在全面取消住房限購的基礎上，兩地還各自從優化住宅用地供應、優化公證搖號銷售、加強住房信貸支持、優化積分落戶政策等方面出台了相應的調控措施。



“住房限購全面放開，叠加其他配套政策，有利於釋放有效需求。改善性購房需求或得以加速釋放。此外，杭州在政策中提到，購房區域內無房或有一套掛牌的情況可以按首套住房認定，降低了改善性購房客戶的成本。”高院生表示。



此次兩地還優化或取消了公證搖號。在高院生看來，這給予房企更多的靈活性，提高房企的銷售效率；對於購房者來說，有利於減少購房者時間成本，提高購房便利度。在利好政策的催化下，新房市場會出現溫和復甦態勢。



除全面取消住房限購外，近期，天津、北京、深圳、武漢、鄭州等地相繼發布政策，部分解除限購或在土地供應方面進行調控，進一步提振樓市信心。比如，北京放寬五環外購買商品住房限制，深圳縮短非本地戶籍人群的社保繳納年限，武漢優化供地政策。



易居研究院研究總監嚴躍進表示，未來房地產政策或迎來進一步優化。可能會涉及購房政策、首套房認定標準政策、二手房出售政策、搖號政策、落戶政策等。當前政策特點是存量和增量市場打通、土地和住房市場打通、房地產和戶籍政策打通、短期刺激和中長期規劃政策打通、“人房地錢”四個領域打通，有助於促進房地產市場健康發展。

