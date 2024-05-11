證監會發布加強上市證券公司監管新規

中評社北京5月11日電／據中國證券報報導，證監會5月10日發布修訂後的《關於加強上市證券公司監管的規定》，新規自發布之日起實施。



其中，《規定》要求上市證券公司端正經營理念，把功能性放在首要位置，聚焦主責主業，合理審慎融資，提高資金使用效率，把有限的資源更好配置在助力科技自立自強、促進經濟高質量發展、服務居民財富管理等重點領域。



證監會表示，將持續加強證券公司日常監管，強化執法問責，督促上市證券公司將《規定》的一系列新要求落實到位，並將實踐中好的經驗和做法向全行業輻射，促進證券行業機構高質量發展。



促進行業規範穩健發展



為加強對上市證券公司的監管，證監會於2009年發布了《規定》，並分別於2010年和2020年進行了修訂。



從實施情況看，《規定》在規範上市證券公司治理、強化內控合規、提升信息披露水平等方面發揮了積極作用。但從近年來的監管實踐看，上市證券公司仍面臨“大而不強”的問題，在發展理念、投資者保護、內控治理、信息披露等方面距離一流投資銀行和投資機構的標準和要求仍有較大差距。



中國證券報記者瞭解到，修訂《規定》是落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》的重要舉措，旨在通過加強監管，發揮上市證券公司推動行業高質量發展的引領示範作用。



公開數據顯示，目前，上市證券公司43家，總資產占全行業的77%，2023年的營業收入、淨利潤分別占全行業的70%和77%，在行業中的影響和地位舉足輕重。促進上市證券公司的規範、穩健發展，對於提升行業服務實體經濟和居民財富管理的質效，具有十分重要的意義。

