世界氣象組織：今年4月為最熱4月

中評社北京5月11日電／據新華社報導，世界氣象組織10日援引歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局的報告說，全球剛剛經歷了有記錄以來的最熱4月，全球單月平均氣溫已連續11個月刷新同期最高值。



這份月度報告指出，在厄爾尼諾現象以及人類活動產生的溫室氣體對全球變暖的推動作用下，創紀錄的氣溫持續時間延長。根據哥白尼氣候變化服務局數據，今年4月，全球平均地表氣溫達15.03攝氏度，刷新2016年4月創下的14.89攝氏度紀錄，比工業化前（1850年至1900年）同期平均氣溫高1.58攝氏度。



根據《巴黎協定》提出的溫控目標，到本世紀末，應將全球平均氣溫較工業化前水平升幅控制在2攝氏度之內，並為把升溫控制在1.5攝氏度以內而努力。世界氣象組織表示，單個月氣溫升幅突破1.5攝氏度並不意味著未能實現《巴黎協定》設定的理想控溫目標，該目標指的是對幾十年範圍的長期升溫控制。



截至目前，雖然厄爾尼諾現象在赤道東太平洋海域繼續減弱，但全球海洋表面氣溫總體上仍異常偏高。數據顯示，全球海洋表面溫度已連續13個月打破有記錄以來同期最高值。今年4月，北緯60度至南緯60度的海洋表面平均溫度達21.04攝氏度，為有記錄以來同期最高。



美國航天局10日公布的最新數據也顯示，今年4月為有氣象記錄以來最熱的4月。該月全球平均氣溫較美航天局1951年至1980年基準期平均4月氣溫上升了1.32攝氏度。美國航天局表示，人類活動正在驅動全球變暖趨勢，厄爾尼諾現象是本年度氣候變化的最重要原因之一。



（來源：新華網）