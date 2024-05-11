十大公募基金談A股走勢　未來反彈行情可期

中評社北京5月11日電／據證券日報報導，近一周（5月6日至5月10日），A股滬指始終保持在3100點上方運行；同時，從資金表現來看，北向資金淨流入量明顯大於淨流出量。



就本周市場表現，《證券日報》記者採訪了包括富國基金、中歐基金、銀華基金、銀河基金、宏利基金、景順長城、華商基金、中信保誠、興證基金和諾安基金等十大公募機構，機構均表示，目前A股市場基本面向好，未來反彈行情可期。



富國基金認為，在經濟復甦和全球流動性拐點這兩重預期的共同作用下，A股市場有望繼續反彈。當前A股估值、風險溢價等多項指標仍具有較好投資性價比。



“海外市場不確定性可能將帶動中國市場相關行業獲得資金青睞，如電子等行業的優質公司。”中歐基金表示。



景順長城認為，目前基本面有利於繼續改善市場信心，展望後市，在資金面呵護、經濟平穩運行背景下，預計市場的指數層面風險較可控。



興證全球基金基金經理何以廣告訴記者，站在當下，A股市場呈現出一些“新變化”，具體來看：一是國內宏觀面變化；二是資本市場制度變化；三是風險已經基本得到釋放；四是估值變化。總的來看，目前比較看好中國資本市場，包括A股和港股在內，非常值得參與。



華商潤豐靈活配置混合基金經理胡中原表示，目前市場風險偏好自低點修復，優質個股資產經歷持續調整後性價比持續提升，展望權益市場不應過度悲觀，當前權益市場布局正當時。



中信保誠基金表示，整體來看，上半年A股市場反彈後或箱體震蕩，關注或有制度改革紅利的相關機會。



公募機構對A股未來走勢形成一致性樂觀預期，整體來看，對科技、成長和消費等板塊具有不同程度青睞。

