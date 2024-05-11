銀行網點與險企合作數量限制取消

中評社北京5月11日電／據證券日報報導，國家金融監督管理總局5月9日發布的《關於商業銀行代理保險業務有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），取消了銀行網點與保險公司合作的數量限制。在此之前，“商業銀行每個網點在同一會計年度內只能與不超過3家保險公司開展保險代理業務合作”的規定已經執行了近14年。



同時，《通知》還明確了銀行和保險雙方合作層級，以及銀行代理業務傭金標準。業內人士認為，取消銀行網點與險企合作“1對3”的限制，將大大降低險企觸達銀保渠道的門檻，短期利好中小險企，也對銀行系險企提出更大挑戰，不過，長期來看，銀行與保險要實現更好的“雙向奔赴”還需要提升銀保業務的質量。



取消“1對3”的限制



對於發布《通知》的背景，國家金融監督管理總局表示：“近年來，隨著經濟社會發展和外部環境變化，各方呼籲進一步深化銀行保險合作，豐富保險產品和服務供給，滿足消費者多元化保險需求。”業內人士也一致認為，《通知》實施後，銀保產品和服務將更加豐富，消費者選擇空間更大。



《通知》內容並不長，但引起業界高度關注，尤其是其取消了銀行網點與險企合作“1對3”的數量限制。



銀保渠道“1對3”的限制最早可追溯到2010年。根據當年11月份原銀監會發布的《關於進一步加強商業銀行代理保險業務合規銷售與風險管理的通知》，每個銀行網點原則上只能與不超過3家保險公司開展合作，銷售合作保險公司產品。此後的相關監管規定也多次重申這一原則。



對取消銀保渠道“1對3”限制的影響，東吳證券非銀金融行業分析師葛玉翔對《證券日報》記者分析稱，對中小險企而言，短期內可獲得觸達更多網點的合作機會。不過，在“報行合一”的約束下，中小險企無法通過費用比拼的粗放式競爭獲取市場份額，“產品＋服務”的模式面臨市場化競爭考驗。對客戶而言，銀保產品的性價比和吸引力有望提升，消費者多元化保險需求有望被激活，銀保渠道行業蛋糕有望做大。

