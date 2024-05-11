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美國將向烏克蘭提供4億美元軍事援助
http://www.CRNTT.com   2024-05-11 16:15:52


　　中評社北京5月11日電／據央視新聞報導，當地時間5月10日，根據白宮發布的一份聲明，美國總統拜登批准向烏克蘭提供4億美元的國防援助計劃，其中包括國防物資以及軍事教育訓練等。

　　此外，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克當地時間10日在社交媒體上表示，美國正式宣布向烏克蘭提供4億美元的援助。

　　（來源：央視新聞）

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