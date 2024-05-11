央行：長期國債收益率與經濟向好態勢更匹配

中評社北京5月11日電／據中國證券報報導，中國人民銀行5月10日發布的2024年第一季度中國貨幣政策執行報告表示，將加大對實體經濟支持力度，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢，將保持物價在合理水平，統籌研究消化存量房產和優化增量住房政策措施。此外，報告認為，長期國債收益率與未來經濟向好的態勢將更加匹配。



強化逆周期和跨周期調節



報告表示，我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，開局良好、回升向好是當前經濟運行的基本特徵和趨勢，要增強做好經濟工作的信心。下階段，將保持貨幣政策的穩健性，增強宏觀政策取向一致性，強化逆周期和跨周期調節，加大對實體經濟支持力度，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。



專家認為，從目前形勢看，二季度經濟增速仍可能保持在5.5%左右的相對高位，經濟持續向好態勢有望延續，完成全年增長目標難度不大。下一階段，央行將會更多觀察前期政策效果及經濟恢復情況，加強政策協調，並根據形勢變化把握好調控力度和節奏，推動經濟持續恢復向好。



物價方面，報告認為，物價將保持溫和回升態勢。當前物價處於低位的根本原因在於實體經濟需求不足、供求失衡，而不是貨幣供給不夠。央行會把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量，加強政策協調配合，保持物價在合理水平。



房地產政策方面，報告指出，將因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，促進房地產市場平穩健康發展。強化保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設資金保障，推動加快構建房地產發展新模式。



信貸投放節奏更加平穩



報告著重分析了信貸增長與高質量發展的關係。報告認為，我國信貸總量已從過去兩位數以上的較高增速放緩至個位數，但這不意味著金融支持實體經濟力度減弱。

