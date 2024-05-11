從北京到巴黎，中法人士共話“奧運情緣”

中評社北京5月11日電／據新華社報導，中法兩國體育人士10日在法國巴黎舉辦“古都文明對話”活動，與會嘉賓闡釋了對奧運精神的理解，講述了各自的“奧運情緣”。



曾任北京冬奧組委新聞宣傳部部長、現任北京第二外國語學院校務委員會主任的常宇表示，北京冬奧會結束後，奧運賽歷來到巴黎奧運會，如同火炬接力一般，奧運精神在東、西方兩個城市間傳遞。這是紀念中法建交60周年的重要議題，希望中法雙方依托共同的體育盛事，向著共同目標前進。



“奧運會有公共規則，但在不同文化背景、社會體系和管理機制中去實施，展現出來不同魅力。法國有著深厚的藝術底蘊和文化積澱，人們在鬆弛和創造性的氛圍中體驗奧運會。我非常期待塞納河畔的開幕式，與城市文明結合在一起。這是非常大膽、浪漫的想法，希望看到這個嘗試展現出來的魅力。”常宇說。



巴黎奧運會和巴黎殘奧會推廣大使、法國弗朗什·孔泰大學副校長兼奧林匹克研究中心主任莫南表示，奧運會是對青少年的教育實踐，是身體和智力健康的完美結合。巴黎奧運會將成為傳播奧運價值理念和精神的有效載體和樣板，將動員全社會將奧運精神推向新高度。奧運會同時要承擔起倫理道德、性別平等、尊重殘疾人等方面的社會責任。



法國退役跆拳道運動員帕斯卡·讓蒂說：“奧運會是世界和平的燈塔，讓不同國家和地區超越語言、文化和政治隔閡，縮小分歧、增加團結。我在中國生活了10年，充分體驗了相互尊重、理解、包容、公平競爭與合作。奧運會是全球語言，我們應該抓住機會為年輕人創造美好時代。”



速度滑冰冬奧冠軍、國際奧委會委員張虹說，中法在冬奧會上也有著不解之緣。“1992年法國阿爾貝維爾冬奧會上，中國隊實現了冬奧獎牌‘零的突破’，速度滑冰選手葉喬波得到銀牌。”



國際奧委會文化與奧林匹克遺產委員會委員侯琨說：“巴黎舉辦過三次夏奧會，給奧運發展帶來許多創新和貢獻，比如1924年巴黎奧運會誕生了第一個奧運村。法國人將藝術、教育和奧林匹克做了很深的連接。北京是‘雙奧之城’，啟發其他城市的未來發展。”

