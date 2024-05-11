尼泊爾登山繩索固定團隊登頂珠峰

中評社北京5月11日電／據新華社報導，尼泊爾旅遊局宣布，一支由尼泊爾夏爾巴登山者組成的登山繩索固定團隊10日晚成功登頂世界最高峰珠穆朗瑪峰。



尼泊爾旅遊局駐珠峰大本營辦事處官員基姆·拉爾·高塔姆當晚發表聲明說，這支10人登山繩索固定團隊10日晚8時15分登上珠峰峰頂，登山繩索成功固定為登山者在春季登山季開始登頂珠峰鋪平了道路。



根據尼泊爾旅遊局數據，截至10日共有414名登山者獲准在今春登山季從尼泊爾一側攀登海拔8848.86米的珠峰。



（來源：新華網）