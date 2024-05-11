【
大
中
小
】 【
打 印
】
尼泊爾登山繩索固定團隊登頂珠峰
http://www.CRNTT.com
2024-05-11 16:12:14
中評社北京5月11日電／據新華社報導，尼泊爾旅遊局宣布，一支由尼泊爾夏爾巴登山者組成的登山繩索固定團隊10日晚成功登頂世界最高峰珠穆朗瑪峰。
尼泊爾旅遊局駐珠峰大本營辦事處官員基姆·拉爾·高塔姆當晚發表聲明說，這支10人登山繩索固定團隊10日晚8時15分登上珠峰峰頂，登山繩索成功固定為登山者在春季登山季開始登頂珠峰鋪平了道路。
根據尼泊爾旅遊局數據，截至10日共有414名登山者獲准在今春登山季從尼泊爾一側攀登海拔8848.86米的珠峰。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
尼泊爾軍隊宣布將派人清理珠峰沿途廢棄物
(2024-04-08 17:32:16)
尼泊爾為63名登山者頒發珠峰攀登許可證
(2024-04-02 17:58:27)
王滬寧會見尼泊爾副總理雷斯塔
(2024-03-26 17:24:46)
中國援建尼泊爾一醫院項目順利完成
(2024-03-22 16:14:56)
尼泊爾總理組新聯合政府後獲議會信任投票
(2024-03-14 17:18:49)
尼泊爾總理擴大新內閣
(2024-03-07 09:32:22)
尼泊爾一大巴墜河致12人喪生
(2024-01-13 16:17:07)
尼泊爾政府：“不遺餘力”向地震災區提供救援
(2023-11-05 16:04:48)
尼泊爾西部地震致13人受傷1人失蹤
(2023-10-04 11:35:24)