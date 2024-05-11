中法文化旅遊年：從法國農場到中國餐桌

中評社北京5月11日電／據經濟日報報導，民以食為天。遠在亞歐大陸另一端的法國與中國一樣，以美食享譽全球。如今，“舌尖上的法蘭西”漂洋過海，“從法國農場到中國餐桌”照進現實，豐富著中國百姓的味蕾，滿足了越來越多國人從“吃得飽”到“吃得好”的需求轉變。



“食在廣州”，在以美食聞名的羊城，人們最懂得美味的食物源自新鮮的食材。來自萬里之外法國的生蚝、龍蝦、貽貝等海鮮經過最樸素的烹煮甚至直接生吃，便可讓食客們在唇齒間還原大西洋的味道。



僅在兩天前，這些海鮮剛剛被打撈上岸，然後檢驗裝箱、送往機場、直飛中國。在兩國領導人共同推動建成的“從法國農場到中國餐桌”全鏈條快速協同機制助力下，這些遠道而來的新鮮水產品可以實現空中報關，落地便通過冷鏈配送直達商場超市、餐廳食肆。



濱海夏朗德省是法國重要的生蚝產區。該省生蚝養殖者雅克·科科洛斯說，他們出產的生蚝最快不到36個小時便可運抵中國。



對科科洛斯這樣的水產從業者來說，中國是全球最大的水產品消費國之一，具有巨大的吸引力。隨著生活水平的提高，人們對優質特色商品的需求更加旺盛，市場潛力巨大。濱海夏朗德省的生蚝出口商“朗貝爾生蚝”在接受法國電視台採訪時說，他們對華生蚝出口量在2016年至2023年間增長了4倍多。



位於天津市中心五大道的馬克西姆餐廳是一家正宗的法式餐廳。在這裡擔任行政主廚的法國廚師阿蘭·勒默爾說，不少中國人對法國美食心懷向往，慕名前來品嘗。



被許多普通客人所忽略的是，製作餐品使用的醬汁堪稱美食的“靈魂”。伴隨中法經貿順暢發展，製作醬汁的法國原產調料和食材不再難以獲取，“客人們非常喜歡這種原汁原味的法國味道”。



在南開區一家超市，來自法國的食品品類豐富、品牌多樣。市民劉洋說：“我家小孩很喜歡吃法國品牌的奶酪，我們也對法國紅酒情有獨鐘。現在進口渠道很多，根據需求能買到不同價位的法國紅酒。”

