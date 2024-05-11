美聯邦政府斥資近2億美元遏制禽流感疫情

中評社北京5月11日電／據新華社報導，美國聯邦政府部門10日宣布，將提供總計近2億美元資金，用於遏制禽流感在美國多地奶牛場的傳播。



自3月下旬以來，美國農業部已經在9個州的40多家奶牛場中檢測到H5N1型高致病性禽流感病毒。基因組數據初步分析顯示，H5N1病毒已在美國牛群中悄然傳播了數月之久，美國各地甚至周邊地區的感染奶牛可能比目前報告的還要多。



美國疾病控制和預防中心4月初報告，得克薩斯州一家奶牛場的一名工人確認感染H5N1病毒，感染者接觸過疑似感染該病毒的奶牛。這是迄今本輪疫情中報告的唯一一例人感染禽流感病例。



據多家美國媒體報導，美國農業部10日宣布將提供9800萬美元遏制禽流感疫情。在未來4個月內，每家受影響的奶牛場可獲得最高2.8萬美元的資金，用於防控禽流感病毒傳播、對牛奶和動物進行病毒檢測等。



美國衛生與公眾服務部將通過下屬部門提供總計約1.01億美元防控禽流感。其中，美疾控中心將出資9300萬美元，用於增強對禽流感病毒的檢測及支持公共衛生實驗室，流行病學調查、疫情監測和數據分析，基因組測序，疫苗研發和廢水監測等。美藥管局將投入800萬美元保障牛奶市場供應安全。



衛生與公眾服務部長哈維爾·貝塞拉在10日舉行的一個電話記者會上表示，目前禽流感疫情對公眾的健康風險仍然較低。



農業部長托馬斯·維爾薩克在該記者會上也表示，目前無須擔心商業牛奶供應和牛肉供應的安全性。衛生專家此前警告說，喝生牛奶可能有風險，但巴氏殺菌法可滅活禽流感病毒。



按照美國農業部要求，從4月29日起，所有泌乳期奶牛在跨州運輸前必須接受禽流感病毒檢測，結果呈陰性才可放行。在該規定實施的第一周，農業部實驗室報告了905例送檢結果，其中112例初步結果呈陽性。



（來源：新華網）