“中國天眼”發現迄今最遠中性氫星系

中評社北京5月11日電／新華社報導，記者從中國科學院國家天文台獲悉，“中國天眼”FAST近期發現了6個距離地球約50億光年的中性氫星系，這是人類迄今直接探測到的最遠的一批中性氫星系。相關成果10日在國際學術期刊《天體物理學雜誌通訊》在線發表。



據介紹，氫是宇宙中最早形成的元素，通常以中性氫形式存在。中性氫廣泛存在於宇宙的不同時期，是不同尺度物質分佈的最佳示蹤物之一。對中性氫進行探測、研究，對於理解暗物質、暗能量屬性，解讀星系形成和演化過程等具有重要意義。此前，“中國天眼”已發現了4萬多個中性氫星系樣本。



此項研究中，國家天文台研究員彭勃主持的超深場巡天項目，充分發揮“中國天眼”高靈敏度以及19波束接收機大視場優勢，對遠距離和暗弱中性氫星系開展深度“盲尋”，發現6個距離地球約50億光年的中性氫星系。



“我們還與國內外多個團隊合作，綜合利用多個天文望遠鏡的多波段觀測數據，成功找到了這6個遠距離中性氫星系的光學對應體。”彭勃說，“中國天眼”為我們提供了探測遙遠中性氫星系的新途徑。



團隊還估算了這些中性氫星系的密度。“這6個中性氫星系的其中一個具有迄今最大的中性氫質量。”論文第一作者、國家天文台席宏偉博士說，隨著“中國天眼”在中性氫領域取得更多新發現，我們有望發現更多宇宙奧秘。

