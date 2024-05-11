12306對高鐵寵物運輸開展問卷調查

中評社北京5月11日電／據北京青年報報導，高鐵拉近了城市間的時空距離，說走就走的旅行已成為現實。帶著寵物去旅行，一起回家過年，也成為很多養寵一族的期望。近日，有旅客在乘坐高鐵列車時發現，中國鐵路客戶服務中心通過高鐵座椅上的暢行碼，正在發起對“鐵路旅客高鐵寵物運輸”的問卷調查，高鐵寵物托運似乎看到了曙光。



高鐵目前除導盲犬外尚不能運輸寵物



北京青年報記者瞭解到，目前，我國高鐵營業里程達到4.5萬公里，除導盲犬外，還不能辦理寵物運輸業務，普速列車中也衹有部分帶有行李車的車次可以辦理寵物托運。這一規定讓很多養寵一族放棄了和寵物一起出行的打算。目前，如要填寫“鐵路旅客高鐵寵物運輸”調查問卷，旅客需要掃描高鐵座椅上的暢行碼進入12306小程序後才能參與。



北青報記者注意到，調查問卷共設置15個問題，分為單選、多選和建議多個類別。在旅客飼養的寵物類型的選項中出現了4種類型，分別為中型寵物，如貓、狗等，小型寵物，如兔子、倉鼠等，還有鳥類、禽類和爬行動物。問卷還詢問了旅客攜帶寵物出行的需求以及一年中旅客攜帶寵物出行的次數、出行時段，如寒暑假、法定節假日、周末或工作日等。



調查問卷對寵物防護和費用均有選項



調查問卷中還對為降低對其他旅客的影響，在高鐵寵物運輸中，您更關注哪方面的防護進行了調查。設置了加強站台看護，避免寵物逃逸；採用專業包裝，減弱寵物叫聲；使用淨味設備，降低異味影響；使用過濾裝置，減少寵物毛發飄逸等4個選項。除此之外，寵物托運的費用也是養寵一族關心的問題，對於旅客期望的定價標準，問卷設置了4項，分別為按照航空寵物運輸定價標準，比航空寵物運輸價格略低、按照寵物重量計費、按照乘車距離計費、其他。對於鐵路寵物運輸的服務，問卷設置了旅客最關心的服務內容，如：寵物的安全與健康、運輸的費用、運輸的時間與便捷性、寵物的舒適度、其他等選項。旅客希望提供的增值服務方面，設置了代辦檢疫證、接送寵物、與主人同車次運輸、專人押運、全程監控、其他等選項。



調查問卷中還對旅客能夠承受的寵物運輸時長和提前多少時間預約服務等細節問題進行了調查。寵物運輸時長從2小時以內至12小時以上設置了4個時長，預約時間從一周以上至1天以上設置了4個時段。最後，問卷還希望旅客寫下對鐵路提供高鐵寵物運輸的期望和建議，以及非養寵人士對高鐵寵物運輸的建議。

