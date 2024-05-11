4月份中國CPI同比上漲0.3%

中評社北京5月11日電／國家統計局11日發佈數據，4月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；環比上漲0.1%，上月為下降1.0%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，4月份，居民消費需求持續恢復，全國CPI環比由降轉漲，同比漲幅擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.2%，上月為下降0.6%；同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



統計數據顯示，4月份，食品價格同比下降2.7%，降幅與上月相同。食品中，雞蛋、牛肉、鮮果、羊肉和禽肉類價格分別下降12.4%、10.4%、9.7%、6.8%和2.6%，降幅均有擴大；豬肉和鮮菜價格分別由上月下降2.4%和1.3%轉為上漲1.4%和1.3%。



4月份，非食品價格同比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。非食品中，能源價格上漲3.6%，漲幅擴大2.3個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.4%，漲幅擴大0.3個百分點，其中燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.8%和6.5%，降幅均有收窄；服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同。



4月份，工業生產繼續恢復，部分行業需求階段性回落，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點；環比下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。