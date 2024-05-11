中國智能家居產品，在海外實力“圈粉”！

中評社北京5月11日電／據央視網報導，在全球家具市場競爭日益激烈的背景下，如何持續打造自身競爭新優勢，成為國內家具生產企業不得不面對的難題。記者在走訪時發現，在所有出海的家具產品中，智能產品尤其受到海外用戶的青睞。



在浙江安吉一家家具企業的展廳，擺放著風格各異的家具產品。記者發現，這些產品雖然設計不同，但各種智能元素隨處可見。比如帶有按摩功能的人體工學椅，有記憶功能的智能升降桌等，成為公司當下的出口爆款產品。



浙江省安吉縣某家具生產企業副總經理 張美英：智能升降桌在材料具備的情況下，生產周期很快，基本3天到5天可以完成。



除了產品款式、功能上的創新，家具企業出海也開始重視整體場景的搭建。李洪彬是一家家具企業的設計師，最近他正在為9月份的沙特展會構思展台搭建方案。在他的電腦裡，已經可以看到初步的空間效果，包括產品配色、設計風格等。



浙江省安吉縣某家具生產企業空間設計經理 李洪彬：像辦公行業，以前客戶對空間環境要求沒有那麼高，現在要求比以前更加休閑、舒適、色彩柔和、功能健全，比如智能化的應用。



出海拓市場，跨境電商已經成為繞不開的話題。浙江安吉一家家具企業的跨境電商負責人告訴記者，目前跨境電商的流量結構已經發生變化。以他們公司為例，在今年的銷售占比中，大型購物平台已經從90%降到50%。而視頻引流、直播帶貨等渠道，占比增長到40%，成為跨境電商新的增長點。



浙江省安吉縣某家具生產企業跨境電商總經理王魯健：最近賣得比較火爆的是盤腿椅，椅面比較寬，辦公累了，可以把腿盤上去。之前預期一天賣200單，最近有個視頻爆了之後，一天有3000單以上的銷量，到目前為止賣了將近50萬單了。



（來源：央視網）