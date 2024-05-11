AEO認證助企搶抓外貿發展新機遇

中評社北京5月11日電／據科技日報報導，5月8日，為期3天的第六屆全球“經認證的經營者”（AEO）大會在深圳開幕，這是全球AEO大會首次在中國舉辦。



本屆大會由世界海關組織主辦，海關總署和深圳市人民政府共同承辦，主題為“發揮AEO制度優勢，促進包容和可持續的全球貿易”。



AEO是指世界海關組織倡導的，對信用狀況、守法程度和安全水平較高的企業給予優惠便利的一項認證制度。獲得AEO認證的企業，能夠在通關中獲得減少查驗、優先辦理、指定聯絡員服務等多項便利。可以說，AEO是全球貿易的一張“綠色通行證”。



為進一步發揮海關信用管理職能作用，海關總署於今年4月6日發布《關於增加高級認證企業便利措施促進外貿質升量穩的通知》，圍繞降低檢驗檢疫監管頻次、降低企業進出口成本、提升便利措施智能化水平、提升精準服務企業水平等四方面提出17項便利措施，持續提升AEO企業獲得感，更好服務外貿質升量穩。



廣東芭薇生物科技股份有限公司是一家專精特新AEO企業，5月7日，該公司一批價值30多萬元人民幣的粉底液順利出口歐洲。“新措施實施後，海關業務專家們第一時間為我們進行政策宣講，詳細解讀企業適用的新便利舉措，讓我們第一時間享受到新‘實惠’。公司出口化妝品的檢疫抽批比例大幅下降，通關更高效了。”該公司外貿總監古金玉說。



“廣州海關主動對企業進行‘分類施策’‘一企一策’AEO認證培育，指導企業對照標準要求提升和完善自身經營管理，幫助符合條件的企業早日獲得AEO這塊‘金字招牌’，享受各項優惠措施及通關便利。”廣州海關企業管理和稽查處副處長鐘劍鋒說，截至目前，廣州海關共培育AEO企業907家，數量居全國海關首位，覆蓋機電、汽配、服裝、化妝品、貿易等行業。



發揮AEO制度優勢，南京海關積極推動AEO企業貿易便利化，促進包容和可持續的全球貿易。截至目前，江蘇共有AEO企業558家，其中專精特新企業57家，企業類型從“小而精”到“大而強”，覆蓋了醫療器械、高端製造業等行業。

