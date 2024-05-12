國家衛健委國際護士節談護理工作 答中評

國家衛生健康委舉行專題新聞發布會，介紹“發展護士隊伍 優化護理服務”有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京5月12日電（記者 海涵）5月12日是第113個國際護士節，國家衛生健康委昨日舉行專題新聞發布會，介紹“發展護士隊伍 優化護理服務”有關情況，並回答記者提問。會上，有關專家就如何更好滿足患者護理需求回答中評社記者提問。



當前社會，民眾對護理服務的需求越來越多樣化。護士應該如何不斷提升自己的服務水平，更好地滿足患者的護理需求？



河北醫科大學第二醫院急診科護士長李彩霞從一線護士角度出發予以解答。她指出，群眾對當前護理工作的期望越來越高了，因此，一是需要我們護士不斷學習新知識、新理論、新業務，提升我們的專業水平。二是要培養我們良好的溝通技巧，與患者更好地溝通交流。三是要關注患者需求、感受，瞭解患者的個性化需求，提供貼心、個性化的護理服務，不斷完善護理服務流程，為患者提供安全有效和溫馨的護理服務。



北京協和醫院副院長彭斌表示，護士是距離患者最近、接觸時間最長的專業人員。他以協和醫院為例指出，協和醫院既重視護士臨床技能的提升，也重視溝通交流、健康指導、心理護理、人文關懷，在保證護理質量與安全的同時，提升患者就醫的體驗。護士也善於發現臨床中的問題，並在工作中持續改善。比如為了進一步改善我們腸鏡檢查患者腸道準備的質量，護士們準備了術前飲食和用藥的健康指導圖片，方便患者理解和對照執行。並在術前三天短信提醒每天的腸道準備注意事項，使腸道準備滿意率提升了20%，提高了檢查的效率。



國家衛生健康委醫政司副司長邢若齊表示，護理工作直接服務於患者，直接關係到群眾看病就醫感受。近年來，國家衛健委持續關注群眾看病就醫感受，2023年開展了改善就醫感受，提升患者體驗的主題活動。運用新手段、新技術、新模式，打通人民群眾看病就醫的堵點淤點難點。啟動進一步改善護理服務行動計劃，指導各地通過加強基礎護理、提高護理質量、拓展護理領域等舉措，促進護理工作更加貼近患者、貼近臨床和貼近社會。醫療機構也根據患者的疾病特點、生理、心理和社會需求等，為患者提供醫學照顧、病情觀察、協助治療、人文關懷和健康指導等身心整體護理服務。部分省份醫院也特別注重加強護理人文建設，細化人文關懷措施，為患者提供人性化的護理服務。逐步推廣並擴展延續性護理服務，解決患者出院後醫療護理問題。