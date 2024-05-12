國家衛健委：將繼續加大推進老年護理服務

國家衛生健康委醫政司副司長邢若齊（中評社 海涵攝） 中評社北京5月12日電（記者 海涵）今天是第113個國際護士節，國家衛生健康委11日舉行專題新聞發布會，介紹“發展護士隊伍 優化護理服務”有關情況，並回答記者提問。會上，國家衛生健康委醫政司副司長邢若齊、湖南省衛生健康委副主任祝益民、北京協和醫院副院長彭斌就老年人護理問題予以介紹。



邢若齊表示，為加快推動老年護理服務的發展，國家衛健委在2021年確定了北京市等15個省市先行先試，積累地方經驗，取得了一定的成效。在擴增老年醫療服務資源方面，試點省份通過轉型或者社會力量舉辦等方式，護理院、護理中心、護理站等機構數量明顯增加，平均增幅約16%。江蘇省、山東省等地擴大基層醫療機構提供老年護理的床位數量，江蘇省給社區服務中心加掛護理院的牌子，這樣可以為社區內的失能失智、不能自理的老人提供更好的護理服務。同時各地也加大老年護理專業的護士和醫療護理員培訓力度，有效擴大老年護理服務供給。



在創新多元化老年醫療護理服務模式方面，試點省份也通過上門巡診、設置日間護理中心、“呼叫中心”或家庭病床等方式，積極探索將院內的護理服務不斷延伸至社區和家庭，使得護理服務更加方便可及。



在探索老年醫療護理價格支付政策方面，有的省市將老年居家醫療護理服務與當地的長期護理險政策有機結合起來，或發展與長期護理保險相銜接的商業護理保險等，為發展老年護理服務提供支撐政策保障，惠及更多的老年人。



邢若齊說，下一步我們將繼續加大老年護理服務推進力度，進一步擴大老年醫療護理服務試點的覆蓋面，推廣地方試點好的經驗做法，以點帶面，帶動全國各地加快發展老年醫療護理服務。一是相關試點省份可以再進一步擴大試點地市的數量，在試點省份之外的有符合條件的省份，我們也會加大試點的覆蓋面。二是繼續增加社區多功能護理機構、日間護理中心等機構數量，進一步擴大多元化的老年護理服務供給。三是加快老年護理從業人員隊伍建設，指導各地實施老年護理專業護士能力培訓行動，力爭到2025年，各地老年護理專業護士參加培訓的比例不低於90%。